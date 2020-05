Jovanović: Crna Gora ne treba da toleriše tutorstvo Srbije

Ako je Vlada donijela mjere, ako Crna Gora ima odlične rezultate u borbi protiv koronavirusa, i ako svi navode da je urađen nevjerovatno dobar posao, onda se to mora poštovati do kraja.

Da li se radi o nekome ko je vladika ili običan građanin, potpuno je svejedno. Opet ponavljam, Crna Gora je nezavisna država, ima svoje zakone, uredbe, propise. Sama rješava svoje probleme i nema potrebe da trpi bilo čije tutorstvo, niti to treba da toleriše, kaže Čedomir Jovanović, lider LDP-a za “Pobjedu” i ocjenjuje da se određeni krugovi u Beogradu i dalje snažno bore protiv crnogorske nezavisnosti.

Na pitanje zašto su odnosi Crne Gore i Srbije uvijek pod tenzijama i zašto ne mrdaju sa mrtve tačke, Jovanović kaže kako ne smatra da ne mrdaju sa mrtve tačke.

Imamo samo još jedni druge

-Ne bih baš rekao da ne mrdaju sa mrtve tačke. Međutim, niko od nas nije zamrznut, nas prati realan život i ono što on sa sobom nosi. Ne postoji niko bliži Srbiji od Crne Gore, i što prije shvatimo da u ovako surovom svijetu imamo samo još jedni druge, prije ćemo neriješena pitanja ostaviti po strani.

Srbija ima druge probleme, koji su se taložili prethodnih 30 godina, i oni nisu zakopani, niti možemo da zažmirimo na oba oka i da tako nestane odgovornost koja postoji – kaže Jovanović.

Dodaje da odnos Srbije i susjeda prate teme, koje su same po sebi komplikovane i duboke, jer tu se ne radi o nekom ekonomskom neslaganju ili političkom pitanju niskog intenziteta.

-Prije samo 20 godina, mi smo ostavili konačno puške sa strane poslije decenije u kojoj je skoro svako na svakog zapucao. Srbija i Crna Gora su te sve godine provele u zajednici iz koje se izašlo na jedan pristojan način, ali uz nemirenje Srbije da je Crna Gora nezavisna država koja svoje odluke donosi u skladu sa svojim interesima.

U tome se krije suštinsko naše neslaganje na nivou država, jer što bi Crna Gora više da bude nezavisna država, to se određeni krugovi u Beogradu trude da se protiv toga bore što snažnije. To nije nužno povezano sa tim ko je na vlasti u Srbiji, jer se ovdje formirala jedna zasebna zajednica koja ne dozvoljava ni okolnim državama da žive na miru, niti pušta Srbe u regionu da se integrišu u društva u kojima se nalaze. To rade i u Crnoj Gori, i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini – kaže Jovanović.

Kaže kako je poptuno razumljivo da je Crna Gora, kao i svaka država donijela određene mjere koje služe da se broj zaraženih od koronavirusa svede na najmanju moguću mjeru i da to podrazumijeva niz prirodnih zabrana, koje jedino mogu imati efekta ako se poštuju, a oni koji to ne čine, da budu sankcionisani.

-Uvijek sam imao razumijevanja za položaj crkve u društvu, nijesam negirao njenu istorijsku ulogu, pa čak i kada se danas ne slažem sa njom po nekim pitanjima, biram riječi kada im se obraćam. Ne zato što zazirem od crkve, jer ako su se trudili da nekoga anatemišu u Srbiji, onda sam to bio ja. Radi se o mom shvatanju života, ophođenju prema ljudima i pristojnosti koja svima nedostaje – smatra Jovanović.

Ne može zakon da važi za pojedince



Dodaje da s druge strane, ne može zakon za pojedince da važi, dok bi neko drugi bio tolerisan, samo zbog uticaja koje ima u društvu i na društvo.

-To je upravo poenta svega što se događa u Crnoj Gori. Ako je Vlada donijela mjere, ako Crna Gora ima odlične rezultate u borbi protiv koronavirusa, i ako svi navode da je urađen nevjerovatno dobar posao, onda se to mora poštovati do kraja. Da li se radi o nekome ko je vladika ili običan građanin, potpuno je svejedno. Opet ponavljam, Crna Gora je nezavisna država, ima svoje zakone, uredbe, propise. Sama rješava svoje probleme i nema potrebe da trpi bilo čije tutorstvo, niti to treba da toleriše – kaže Jovanović.

Autor: Avaz.ba