Jovanović: Bacio sam stolicu u staklo, neću se nikome sklanjati s puta

Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio je jutros da je do incidenta u Beogradu, kada je sinoć razbio staklo na jednom lokalu, došlo pošto su ga napali članovi pripadnika navijačke grupe “Hijene”.

On je za TV Prva kazao da jeste bacio stolicu na staklo, ali zato što je napadnut, i poručio je da se nikome neće sklanjati s puta. Rekao je i da mu je žao zbog ljudi koji su bili u lokalu, i zbog radnika u njemu.

– Ovdje su kamere, i oko ove zgrade su kamere neću da pričam ništa dalje, to je sve snimljeno pa neka se gleda. Kao i do sada baš me briga šta pišu tabloidi, neka slave ti huligani, ali ja im se neću sklanjati sa puta. Ovdje živim, tu mi je porodica, i ko god misli da ću se ja sklanjati sa puta njima, vara se – rekao je Jovanović jutro nakon incidenta.

On je rekao da nije bio prvi put meta napada navijačkih grupa.

– Ovdje me redovno čekaju kao i sinoć. Evo to je taj demolirani lokal. Da li sam ja bacio stolicu u ovo staklo, jesam, zato što oni samo taj jezik razumiju i nijedan drugi. A to što je ovo staklo problem, a nije problem Beton hala, njihovo divljanje, skidanje gaća, maltretiranje svakog poštenog čovjeka, to sa mnom ne može da prođe. Niti da to očekuju od mene. Ovdje živim svako jutro idem ovdje u pekaru. Nisam ja došao kod njih nego oni kod mene – kazao je Jovanović.

Rekao je da ne planira da podnese krivične prijave.

– Žao mi je, tu su bili ljudi. Nisu krivi. Nemam nikakve veze sa njima. Oni rade, zbog toga mi je žao. Neka ne dolaze kod mene. Neka me zaobilaze na ulici, apsolutno me ne interesuje, ništa me ne obavezuje. Da nisu došli, da me nisu napali ne bi ništa od toga ni bilo – zaključio je Jovanović.

