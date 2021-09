Još tri dana za usvajanje odluke o privremenom finansiranju

Još tri dana ostalo je članovima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine da usvoje odluku o privremenom finansiranju.

Ako to ne urade, državni budžet bit će blokiran, a više od 20 hiljada službenika ostat će bez plaća. Predsjedavajući Zoran Tegeltija sjednicu još nije zakazao, ali je najavio da će biti održana. S kakvim epilogom – niko još ne može prognozirati.



Urgenciju za održavanje sjednice predsjedavajućem Savjeta ministara poslala je i njegova zamjenica Bisera Turković, uz poruku da se krše zakonske obaveze. Navodno, iako nam to OHR još nije potvrdio, Zoranu Tegeltiji pisao je i visoki predstavnik, Kristijan Šmit, takođe tražeći sjednicu. Tegeltija nije odgovorio na naša pitanja. Medijima je ranije poručio da će sjednice biti, ali ne i kada. Nije bio decidan kako će ona izgledati, i kakva je sudbina odluke o privremenom finansiranju za posljednji kvartal ove godine.



Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH



„Slijedićemo zaključke, ponašati se u interesu Republike Srpske i to je sve što sada možemo reći. Ima mnogo odluka o kojima treba razgovarati, procjenjivati koliko ugrožavaju Republiku Srpsku ili veliki broj pojedinaca. Tu je, svakako, i odluka o privremenom finansiranju, ali i spremnost Republike Srpske da isplati plate službenicima do deblokade ovog procesa”.



Odluka o privremenom finansiranju u Savjet ministara dostavljena je trećeg septembra prošle godine, poručuju iz Ministarstva finansija i trezora BiH. Tu se, kažu, obaveze ministra Bevande završavaju.



“Ministarstvo finansija i trezora BiH preduzelo je sve što je zakonom propisano u proceduri usvajanja budžeta, kao i u procesu donošenja Odluke o privremenom fiansiranju te nismo u mogućosti, niti imamo nadležnost da tumačimo zakone i eventualne postupke drugih institucija”, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.



Ukoliko ovo pitanje ne bude riješeno za tri dana, nema zakonskog načina da oktobarsku platu dobije oko 23.000 državnih službenika. Dok se bore za povećanje primanja, strahuju i za ono što imaju.



SALIH KARČIĆ, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH (20. septembar 2021.)



“S obzirom da u ovoj državi niko ni za šta ne odgovara i može da radi ko šta hoće, bez obzira što je ustavna obaveza, pitanje je šta će biti. Sve je otvoreno, mi ne možemo garantovati ni za šta”.



Nisu upitne samo plate. Ako problem ne bude riješen, nijedna obaveza države iz oktobra ne bi bila servisirana, osim spoljnog duga i međunarodnih obaveza. Priča člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o namjeri vlade da osigura isplatu plata za sedam hiljada državnih službenika iz Republike Srpske nije zakonski moguća, poručuje ekonomista Svetlana Cenić. Čak i da se

zaključe pojedinačni ugovori sa svim zaposlenima, opet nema mogućnosti uplate doprinosa.



SVETLANA CENIĆ, ekonomist



“Postavlja se pitanje šta ćemo sa Federacijom BiH i sa zaposlenima iz Federacije BiH koji isto tako mogu da tuže sve ove koji su donijeli takvu odluku. Lako je onome ko prima pet, šest, sedam, osam hiljada, taj sigurno ima već i naslaganih para, odnosno nešto u štednji pa će preživjeti taj period dok se ovo ne razriješi”.



Bosna i Hercegovina od početka godine funckioniše na privremenom finansiranju. Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnh obaveza je zapeo u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, i to zbog odluke poslanika iz Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju.

