Jeziva ispovijest kćerke učiteljice kojoj su rasuli kosti iz groba: Ukrali su nakit, a htjeli su i zlatne zube da povade

Dragana Krstić Šebez, kćerka Dragice Krstić, učiteljice iz Starih Banovaca u Srbiji čiji je grob ove nedjelje oskrnavljen, a njene kosti izvadili, navodi da je njena majka bila poznata po tome što je voljela da se sređuje, nosi nakit, bude našminkana, ali i da su je svi koji su je poznavali, pamtili po njenoj dobroti.

Dragičina kćerka priča da je porodica bila šokirana kada je saznala da su lopovi željeli iz groba da ukradu nakit sa kojim je njena majka bila sahranjena, kao i pri pomisli da je neko, poslije 25 godina od smrti, iskopao kosti zbog ogrlice, minđuša i prstenja, prenosi Hayat.ba.

Kako kaže, Dragica je umrla u kući svoje majke, u 46. godini, a čak i 25 godina poslije za nju svi imaju samo riječi hvale.

– Spavala sam pored nje kada je preminula. Imala sam 15 godina. Odlučili smo da joj od nakita ostavimo ono što je u tom trenutku imala na sebi. Ništa nismo htjeli ni da skidamo, a ni da dodajemo – rekla je njena kćerka Dragana.

Različite spekulacije i priče kružile su Starim Banovcima kada se dogodilo otkopavanje groba.

Jedni su pričali da je grob iskopan u satanističkom obredu, posebno jer je lobanja izvađena i ostavljena kraj nadgrobne ploče, a drugi da je u pitanju krađa zlata koje je pokojnica “ponijela” sa sobom u grob, piše Kurir.rs.

– Kada se dogodilo ovo, mještani su se vjerovatno sjetili kakva je bila, kako se oblačila i šta je nosila, pa su tada i krenule priče da joj je neko stavio gomilu nakita u grob, ali to zapravo nije tačno. S obzirom na to da je tokom njene sahrane sve vrijeme kovčeg bio otvoren, svako je mogao da vidi šta je ona nosila od nakita, ali ne mogu ni da pretpostavim kom bolesnom umu bi to moglo da padne na pamet 25 godina poslije sahrane – zaključila je ona.

– To što joj je lobanja bila odvojena od tijela, pretpostavljam da je neko htio da uzme njene zlatne zube, nikakav satanistički obred tu nije u pitanju. Mnogo smo ljuti i povrijeđeni sa te hrišćanske strane zbog toga što je neko dirao nju i njeno tijelo. To, jednostavno, ne valja. Odmah smo zvali popa da pitamo šta treba da uradimo i zakazali opelo – s tugom u glasu je ispričala Dragana.

Podsjetimo, zbog skrnavljenja groba učiteljice i krađe uhapšene su dvije osobe, dok se za trećom traga. S. Š. (43) i M. K. (40) uhapšeni su juče po podne i sumnjiče se da su u noći između utorka i srijede otkopali grob učiteljice.

Sumnja se da su oni 1. decembra pomjerili betonsku ploču sa jednog grobnog mjesta na groblju u Starim Banovcima u Srbiji, otkopali zemlju i iz kovčega ukrali nekoliko predmeta od zlata koje su, kako se sumnja, prodali.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi, saopštila je PU Stara Pazova.

