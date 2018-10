Jeziv prizor: Zmija se omotala oko psa, krenula i na dječake

Trojica hrabrih dječaka iz Kine dala su sve od sebe kako bi spasili svog psa od napada ogromne zmije koja se životinji omotala oko stražnjeg dijela tijela.

Na snimku se vidi da se boa omotala oko jadnog psa koji je izgledao više nesiguran nego uznemiren. Nije znao kako se osloboditi gmazovog stiska, prenosi “24 sata.hr”.

No, tu su mu pomogli dječaci, koji su na kraju spasili svog ljubimca. Zmija se nije predala samo tako. Pokušala je ugristi dječake, no, srećom, to nije uspjela.

Najstariji dječak ju je na kraju uhvatio za glavu i podigao te se tada u pravom svjetlu pokazala njena veličina.

Šta je na kraju bilo sa zmijom, nije poznato, piše Avaz.ba.