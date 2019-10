Jeste li kada vidjeli nešto slično? Ovo može biti jako opasno!

Policajac u engleskoj pokrajini Derbyshire zaustavio je prošle sedmice jednog vozača nakon što je ovaj odveo djecu u školu.

Policajcu je pažnju privukla prednja desna guma. Na njoj je, naime, bilo 13 mjehura.

Policajac ga je zaustavio i otpratio do obližnje garaže. Ondje je vozač stavio novu gumu.

“Možda je ova akcija vozača spasila od troškova popravka. Ili nečeg goreg”, stoji u objavi na Twitteru lokalne policije.

Ovakvi mjehuri mogu nastati kad je guma prazna, a nerijetko nastanu s unutarnje strane pa nisu na prvu vidljivi. Zbog toga gume treba često provjeravati jer ne treba spominjati što se može dogoditi kad guma naprasno pukne pri velikim brzinama.

