Jesen pred vratima: U narednoj sedmici pad temperatura i obilne padavine

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, saopćeno je iz FHMZ-a.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U ponedjeljak nas očekuje postupno naoblačenje sa zapada koje će uvjetovatipadavine u našoj zemlji. Kiša pljuskovi i grmljavina se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a do kraja dana padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepeni – piše RadioSarajevo.ba.

U utorak bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 26.

I u srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne, u centralnim i jugozapadnim područjima sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 30 stepeni.

