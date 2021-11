Jednoglasno usvojena rezolucija o BiH u UN-u: Produžen mandat EUFOR-a

U New Yorku je u toku zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a u vezi sa stanjem u Bosni i Hercegovini.

Vijeće sigurnosti UN-a je usvojilo Rezoluciju kojom se produžava mandat EUFOR-a, ali u kojoj se ne pominju OHR i visoki predstavnik.

Vijeće sigurnosti UN-a večeras je donijelo odluku o produženju mandata misije EUFOR-a (Althea) u Bosni i Hercegovini. Misija je produžena za narednih 12 mjeseci sa 15 glasova “za”.

Iako je ranije očekivano da će se prisutnima obratiti i Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt i predstaviti svoj redovni izvještaj o stanju u BiH, to se nije desilo.

Ipak, izvještaj je dostavljen svim stranim misijama u UN-u. U obraćanju prisutnima, predstavnik Francuske Nicolas de Rivière je kazao kako je BiH napravila veliki pomak od završetka konflikta 1990-tih. Pozvao je na sprovođenje izborne reforme i izrazio podršku radu Visokog predstavnika, te osudio sve oblike ugrožavanja teritorijanog integriteta i postojanja BiH kao držabe.

Također izrazio je zaljenje zbog blokiranja rada državnih institucija i osudio veličanje ratnih zločinaca.Predstavnica Velike Britanije je također pozdravila usvajanje rezolucije, te se zahvalila visokom predstavniku na dostavljanju izvještaja o stanju u BIH. Izrazila je zabrinutost prema reotrici podjela koje dolazi od predstavnika Republike Srpske, te upozorila kako su ugorženi ne samo mir i stabilnost u BiH nego u cijeloj regiji. Zatražila je od Vijeća sigurnosti da izrazi punu podršku implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma i radu Ureda Visokog predstavnika. Predstavnica SAD-a je kazala kako su izvještaji Visokog predstavnika ključni kako bi se međunarodna zajednica informisala o trenutnoj situaciji i naporima da se osigura stabilnost i progres. Zahvalila se na izvještaju i izrazila nadu kako će im se u narednim sjednicama pridruziti i brifirati VIjeće.

Istakla je kako se BiH trenutno nalazi na kritičnoj tacki u postratnoj historiji, te je upozorila na opasnu retoriku kroz koju Milroad Dodik poziva na povlačenje iz državnih institucija, kao i na potpuno povlačenje iz Bosne i Hercegovine. Složila se sa ocjenom Visokog predstavnika kako se radi o opasnom putu i za BiH i za ostatak regije. Pozvala je na smirivanje tenzija i deeskalaciju, i da se lideri vrate na posao za koji su izabrani. Kazala je kako to znači da državne institucije moraju da se vrate u potpuno funckionisanje i da konstitutivni narodi poptuno učestvuju u tom radu. Naglasila je kako se uloga Visokog predstavnika mora zaštititi te da je njegov ured osnov stabilnosti u zemlji, a može biti zatvoren tek kad se za to stvore uslovi odnosno ispuni ‘5 plus 2’ agenda.

Na kraju je istakla kako je u BIH neophodno provesti izbornu reformu i poboljšati izborni integritet, kako bi zemlja napredovala na putu ka EU.

