Javni prijevoz u KS od danas ponovo u funkciji

Na osnovu naredbi Federalnog štaba civilne zaštite od 12. maja, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo (KS) omogućilo je ponovno korištenje javnog gradskog i prigradskog prijevoza od danas na svim registrovanim linijama u Kantonu.

U saradnji sa prijevoznicima KJKP “GRAS” i Centrotrans Eurolines, Ministarstvo je donijelo Instrukciju o načinu organizacije prijevoza putnika po fazama, odnosno postepeno i u skladu sa epidemiološkom situacijom.



Kako je definisano Instrukcijom, u prvoj fazi korisnici usluga koji posjeduju radničke karte (godišnje i mjesečne karte), usluge prijevoza koristit će u skladu sa registrovanim redovima vožnje prijevoznika.



Radnici koji ne posjeduju godišnje i mjesečne karte, mogu kupiti pojedinačne karte.



Nadalje, korisnici usluga koji posjeduju penzionerske, studentske, đačke i druge pretplatne karte, osim radničkih, prijevozne usluge neće moći koristiti u vremenskom periodu od 06.30 do 09.00 sati kao i od 15.00 do 17.00 sati.



U zavisnosti od epidemiološke situacije kao i mjera nadležnih organa, bit će određen period trajanja ove faze pružanja usluga javnog prijevoza, odnosno narednih faza.



Iz Ministarstva obavještavaju korisnike usluga prijevoza koji posjeduju pretplatnu (mjesečnu) kartu za mart 2020. godine, da istu mogu koristiti u vozilima javnog prijevoza u periodu od 15. do 30. maja, kao nadoknadu za neiskorišteni a kupljeni martovski kupon.



Također, naglašavaju da svi putnici u vozilima javnog prijevoza moraju imati zaštitnu masku, a preporučuje se i korištenje rukavica. Vozači, kondukteri, revizori i druga službena lica prijevoznika dužni su koristiti masku i rukavice.



Putnici će moći ulaziti samo na prednja vrata vozila javnog gradskog prijevoza.



Također su dužni poštovati upustva prijevoznika, prilikom ulaska u vozilo i tokom vožnje, saopćeno je iz Press službe KS.

Autor: Fena