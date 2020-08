Javio se ljekar koji je pomagao dječaku u Neumu: To je bila moja obaveza, žao mi je što nismo uspjeli

Nakon što je Elzudin Mašić, otac dječaka Nadina Mašića, preminulog u Neumu, izrazio želju da se zahvali ljekarima koji su na plaži pomagali njegovom sinu i pokušali mu spasiti život, našoj redakciji se javio jedan od ljekara.

Molio je da ostane anoniman.

– Bio sam na licu mjesta kada se to dogodilo. To je bila moja obaveza. Do dolaska hitne smo pokušali sve što je moguće, da izvršimo reanimaciju. Nakon dolaska hitne, dali smo i adrenalin. Rado ću se javiti ocu, makar da mu uputim riječi podrške u ovim teškim trenucima – kaže ovaj veliki čovjek za Avaz.