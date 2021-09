Janša nakon protesta u Ljubljani: Nasilje nikada nije donijelo ništa dobro

Ulično nasilje še nikoli ni pripeljalo do česa dobrega. @policija_si je dolžna ukrepati po zakonu. @vladaRS ne bo popuščala nobenim pritiskom. Vztrajala bo na ukrepih za varovanje zdravja in življenj ljudi. Čas je, da tudi tožilstvo/sodstvo ne tolerira več groženj in nasilja. https://t.co/kP02XsMVNi