Iznenađenje u Miamiju! Floyd nije slomio youtubera u 8 rundi: Paul je bolji nego što sam mislio

Jedan od najboljih boksača svih vremena Floyd Mayweather Jr. (44, 50-0) nije nokautirao youtubera Logana Paula (26, 0-1), a po pravilima nije bilo pobjednika. ‘Morate shvatiti da više nemam 21 godinu’, rekao je Floyd

Neki koji su platili PPV ostali su veoma razočarani i spominje se mogući povrat novca, ali youtuber Logan Paul (26, 0-1) izdržao je cijeli ekshibicijski meč protiv Floyda Mayweathera Jr. (44, 50-0) i, barem prema riječima njegova brata Jakea, zaustavio Floydov pobjednički niz!

– Ne želim da itko više kaže kako je nešto nemoguće. Činjenica da sam ovdje s jednim od najboljih boksača svih vremena pokazuje da je sve moguće. Ja idem desno kad svi idu lijevo, ja sam neortodoksan, samostalan. Svatko može napraviti velike stvari u životu i želim da to svi znaju, tu poruku želim poslati – rekao je nakon meča youtuber.

Mnogi su se nadali da će Floyd nokautirati Paula i pokazati mu da nema mjesta među ‘velikim dečkima’, ali malo je problematično kad netko ima poprilično duže ruke od tebe, te je 16 kg teži uz određenu razliku u visini. Naravno, da su se bodovale runde dobio bi to Floyd, ali ovako je morao priznati da ga je Logan iznenadio.

– Zabavio sam se. Morate shvatiti da više nemam 21 godinu, ali bilo je dobro zabaviti se s ovim mlađim dečkima. On je odličan mladi borac, bolji no što sam mislio. Tvrd je i težak borac, iznenadio me – zaključio je Mayweather.

Floyd je bio brži na nogama i direktima zaustavljao Paula svaki put kad je pokušao ući u distancu, a Paul je pokušavao boksati te je u prvoj rundi uspio stisnuti Mayweathera u kut i ispaliti nekoliko udaraca, ali nije to bilo ništa posebno. Lovio je Floyda sljedećih par rundi, a on je odgovarao iz kontre i napadao kad je vidio da protivnik pada sa snagom.

Valja priznati da je Paul pogodio nekoliko dobrih kombinacija, ali naprimao se Mayweather takvih udaraca u karijeri. Nakon svega je Floyd poručio da je i dalje otvoren za ekshibicije, a Paul se nasmijao i zaključio da će revanš biti moguć.

