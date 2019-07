Izlozba “Back side-gola ledja” odusevila Parizane

Moda u Muzeju

Pariski Muzej Mode i Kostima, cuvena palaca Galliera, organizira do 17 studenog, izvan osobnih zidova, nesvakidasnju postavku “Gola ledja”. Izlozbu je primio poznati Muzej Antoine Bourdelle jer se slavna Galliera, aktualno obnavlja, poput brojnih zdanja pa Grad svjetlosti sve vise nalici na ogromno gradiliste. Buka strojeva prolaznicima onemogucava razgovor, posebno razumijevanje jer se u Parizu svakodnevno cuju 22 jezika.

Izloziti odjecu sa zadnje strane, iz ledjne perspektive je kompliciran poduhvat. U suvremenim drustvima, opsjednutim licem, “gola ledja” su neocekivan sadrzaj : pokazati spone tijela s odjecom je sociolaska i psiholoska posebnost posto izlozba istrazuje nasu, osobnu percepciju ledja!

Ledja nas upozoravaju na ogranicenost, nesavrsenstvo jer ih ne vidimo, niti uspijevamo cjelokupno dodirnuti. Zato ih, vjerovatno, moda ornamentira, otkriva i opterecuje?Na ravnom i prostranom dijelu tijela poruke i motivi su razumljivi i citljivi a ne mozemo “uhvatiti” poglede, koji ih obuhvataju ili osudjuju.

Pocevsi od raskosnog, kraljevskog dugog skuta svecane oprave do suvremenog “ruksaka”, senzualnosti dubokog dekoltea do modernog “zipp” zatvaraca, postavka predlaze tematski obilazak oko stotinu silueta i modnih dodataka od 18 stoljeca do danas, iz raskosnog arhiva palace Galliera.

Kompleksna i zbog posebnog odabira filmskih dokumlenata i fotoografija, izlozba se siri od Gipsane dvorane do Portzamparca, preko ateljea Antoinea Bourdelle.Pokazani modeli kao da uspostavljaju dialog izmedju mode i kiparstva odnosno kreacija velikog mestra sa pocetka 20 stoljeca.

Postavka “Back side-gola ledja” ostvaruje novi pogled na djela poznatog Bourdelle, osvjetljavajuci savrsena ledja i njegove graciozne profile.

Autor: Dzana Mujadzic