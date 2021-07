Izetbegović: Zvizdić je izašao iz SDA samo da bi bio kandidat za člana Predsjedništva

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović pričao je o Srebrenici, negiranju genocida, visokom predstavniku Valentinu Inzku, kandidaturi za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali i izlasku Denisa Zvizdića iz stranke.

Na početku razgovora, dotakao se Srebrenice i godišnjice genocida.

– Ne znam gdje bih to povezao, ali možda sa tim, recimo, kada se čovjek rani pa dok je vruća rana manje boli nego kada se ohladi. Ne mogu da nađem odgovore. Zašto i kako su ljudi spremni da urade takvu stvar. Da su spremni da danima ubijaju mladiće, djecu, potpuno nedužne ljude, starce.

Otkud ta upornost. I to ne nekoliko njih, nego i stotine i stotine. Jedna organizacija koja je trajala danima da se prenose leševi. Zašto su ljudi spremni jedni drugima da rade takve stvari. Ne mogu to da smjestim i sve mi je teže o tome razmišljati – rekao je Izetbegović.

Predsjednik SDA smatra da je visoki predstavnik Valentin Inzko trebao nametnuti Zakon o zabrani negiranja genocida.

– Inzko je to trebao uraditi radi sebe. Da sa obrazom ode iz ove zemlje. Radi nas, ali u velikoj mjeri i zbog srpskog naroda. Da mu pomogne da tu hipoteku skine sebi sa vrata. Srpski političari nemaju snage da to urade, da suoče vlastiti narod sa tim – dodaje on.Izetbegović je, također, iznio stav da je Inzku falilo hrabrosti da usvoji Zakon o negiranju genodica, te da je građenje politike na negiranju genocida posljednja stvar koja može uspjeti.

Raste povjerenje

Ukoliko se kandiduje za člana Predsjedništva BiH, očekuje veće šanse nego što je to bilo ranije.

– Ubijeđen sam da će me moji kandidovati ako budem, recimo, u sadašnjoj kondiciji. U to vjerujem, da će SDA stati iza mene. Ne kandidujem se ja sam, kandiduje me SDA. Smatram da je svaki predsjednik iole veće stranke dužan izaći pred svoju stranačku vojsku i podnijeti te rizike. Rizik je izaći u te utrke. Svaki predsjednik stranke, uključujući i SDA, je dužan izaći u takvu borbu. Ako me kandiduju, mislim da ću izaći i mislim da su mi šanse nešto veće nego u ranijim ciklusima. Zato što raste povjerenje naroda u mene i u moje politike – kazao je predsjednik SDA.

Zvizdića smatra za prijatelja

Napuštanje Stranke demokratske akcije od strane Denisa Zvizdića izavao je burne reakcije.

– Ne znam šta je u Zvizdićevoj glavi. Mislim da dobro pretpostavljam. Sve što se dešavalo oko Zvizdića do izlaska, desilo se kako sam govorio ljudima u stranci da će se desiti. Pretpostavljam da će naći neku podršku i da će se kandidovati. Gospodin Zvizdić je moj prijatelj. To je čovjek koji je meni drag bez obzira na politički razlaz. On ima svoje ambicije, svoje viđenje politike i ja mu prije svega želim dobro zdravlje. Želim mu porodičnu sreću. Ne mogu mu poželiti uspjeh u politici, zato što bi to bilo nauštrb najjače bošnjačke stranke, a to ne smijemo dopustiti. Potrudit ću se da pokušam sačuvati odnos sa Zvizdićem koliko je to uopšte moguće- zaključio je Izetbegović.

Autor: Avaz.ba