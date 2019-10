Izetbegović: Želimo znati je li HDZ za NATO put

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, uoči današnje sjednice Glavnog odbora te stranke je novinarima izjavio da će SDA ponovno pozvati na kompletiranje zakonodavne vlasti na državnom nivou jer će, ne desi li se to uskoro, uslijediti mjerljive i nemjerljive štete, posljedice.

– Svaki dan nerada (vlasti) košta porezne obveznike više od 60.000 KM. To je ono što je direktno mjerljivo, a ono što nije, daleko je veće – imidž zemlje, investicije koje su zaustavljene, nepreuzimanje puta koji smo dobili, odlazak ljudi itd.; zbog svega toga trpimo ogromnu štetu. Član 220. Krivičnog zakon tretira nečinjenje kojim se nanosi šteta. Stoga pozivam poslanike da imenovanje novog saziva Vijeća ministara ne vežu za rad zakonodavnog tijela – kazao je Izetbegović.



Za iduću sedmicu je najavio razgovore njegove stranke s Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) BiH, kada SDA želi vidjeti da li je HDZ za NATO put i aktivaciju MAP-a ili nije, uslovljavanja za formiranje vlasti ili ne.



– Nadamo se omekšavanju njihovog stava o tom pitanju. Naravno, imamo i presudu koja se odnosi na Mostar i tu kanimo intenzivirati razgovore i konačno uskoro doći do rješenja. Imamo i migrantsku krizu; to je dovoljno tema za danas – kazao je Izetbegović uoči sjednice Glavnog odbora SDA.



Zamoljen da prokomentira jučerašnju izjavu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da ANP ne smije biti uvjet za formiranje Vijeća ministara i da „bošnjačka strana uvijek nešto uradi da se ništa ne uradi“, lider SDA je odgovorio da njegova stranka, ako tu Čović misli na nju, ovaj put nije napravila nikakav uslov ‘za razliku od ostalih dviju stranaka’.



– Nikakav. Jedini naš uslov je da se poštuju Ustav BiH i vladavina ranije donesenih zakona i strategija, a to se ne može nazvati uslovljavanjem. Oni koji imaju uslove su HDZ-e i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), oni koče, uslovljavaju i opstruiraju – Izetbegovićeve su riječi.



Lider SDA cijeni da Čović daje pomalo kontroverzne izjave jer u jednom navratu kaže da je za relaksaciju političkih odnosa, a onda uslijedi drukčija izjava, poput jučerašnje. Međutim, slijedi sastanak iduće sedmice „pa ćemo vidjeti“, poručuje lider SDA.



Upitan za mišljenje i o izvještaju Vlade Republike Srpske Vijeću sigurnosti UN-a, koja visokog predstavnika u BiH i SDA okrivljuje za narušavanje Dejtonskog sporazuma, nazivajući Deklaraciju SDA ekstremističkom, predsjednik Stranke demokratske akcije je između ostalog kazao: „Da vam pravo kažem, da nije tužno, to bi bilo pomalo smiješno“.



On izvještaj Vlade RS-a Vijeću sigurnosti naziva nepozvanom, alternativnom stvari, a kao primjer za usporedbu navodi olimpijadu za vrijeme rata, kada Srbija nije učestvovala, pa je na Jahorini organizirana alternativna olipmijada.



Pored izvještaja koji Vijeću sigurnosti inače upućuje visoki predstavnik za BiH, Izetbegoviću, kaže on, nije jasno šta RS kani postići svojim izvještajem. Smatra da ni ozbiljni ljudi u Vijeću sigurnosti neće smatrati relevantnim to što bez poziva i razloga dobiju izvještaj od RS-a.



Upitan da li namjera pojedinih stranaka u Parlamentarnoj skupštini BiH, prije svih Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, da zatraže posebnu sjednicu Predstavničkog doma, može eventualno značiti manifestovanje neke druge parlamentarne većine na toj sjednici, Izetbegović je odgovorio: „Ne bih rekao. Valja poštovati izbornu volju birača i s ovom većinom vjerovatno napraviti nešto“.



Kada bi moglo doći dosastanka triju stranaka – SDA, HDZ-a i SNSD-a, bilo je naredno pitanje novinara, a Izetbegović odgovara da se u ovom času bitne stvari mogu riješiti i unutar Predsjedništva BiH, gdje i traju pregovori – uz pomoć međunarodne zajednice da savjetnici tri člana Predsjedništva tragaju za kompromisnim rješenjem ANP-a i saradnje s NATO-om.



– Ja tu očekujem neko rješenje, a nakon toga, sastanak predsjednika stranaka bi se ustvari sveo na distribuciju pozicija – smatra Izetbegović.



Na koncu, na pitanje ima li nade da nova vlast bude formirana prije Nove godine, Izetbegović je odgovorio: “Ima nade, ali ima li pameti?“.

