Izetbegović vidio da građani Banja Luke nisu Dodik, sve radim u dogovoru s Nikšićem

Potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mijatović oglasio sa nakon jučerašnjeg susreta sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem u Banja Luci.

Na početku objave, Mijatović navodi da uporno ponavlja da je politika mnogo kompleksnija stvar od ličnog mandata i objave na društvenim mrežama, a država nešto što se stvara i živi i sa onima sa kojima se slažeš i sa kojima se ne slažeš.



– Neko sam ko sve javno radi i ovo pišem samo zbog ljudi koji me godinama prate i podržavaju i koji su mi bitniji od bilo koga u politici! Od kad sam podneo ostavku i iz izvršne vlasti prešao u politiku, rešio sam da svim građanima BiH prezentujem svoje viđenje društva i države bez obzira koliku ću imati podršku ili neću imati. Znao sam da ću na tom putu dva dana biti omiljen dva dana omražen, jer kako god živimo u duboko podeljenom društvu, u siromašnom društvu i post ratnom društvu, navodi Mijatović.



Dodaje da su za trenutno stanje odgovorni su svi koji su bili na vlasti od Dejtona do danas, a bili su svi i za sve su isti građani glasali i ne rijetko su ih uglavnom razočarali.



– Isto tako bilo je kod svih vlasti u BiH poslednje skoro tri decenije i dobrih stvari i rezultata ali mnogo manje od loših nažalost. Naravno najveću odgovornost nose oni koji su najduže na vlasti a to su SDA, HDZ I SNSD, i tu nema dileme i to niko ne može demantovati. Nacionalizam je jedan od najvećih problema u BiH i nesporno tu politiku predvode vladajući ali ne manjka njega ni u ostalim strankama pa ni u onoj čiji sam i ja član, nažalost isti je recidiv rata i nikakao da kao društvo skupimo snage i rešimo se istog, navodi Mijatović i nastavlja:



– Današnji sastanak sa Bakirom Izetbegovićem je za mene korak napred bez obzira što je najviše nemira uneo u pojedine političke sećije koje zapravo nemaju želju za promenom u ovoj zemlji već samo da sednu u fotelje koje danas zauzimaju drugi. Bakir Izetbegović ima svoju političku karijeru i za istu odgovara građanima ove zenlje kao i svako od nas ko se bavi politikom, tako da svaki čovek u ovoj zemlji može na izborima fakturisatii sve i Bakiru i meni i ostalima, jer upravo izbori su dan i mesto gde se politika kažnjava ili nagrađuje.



Dodaje da, međutim uporno zaboravljamo da se i najveći problemi i u porodici i u državi rešavaju samo razgovorom i ističe da je on neko ko insistira na razgovoru sa svima i neć3 odustati od toga.



– Bakir Izetbegović danas nije seo sa Miloradom Dodikom i pružio mu ruku spasa i mislim da je to odlično, Bakir Izetbegović je odgovorio na moj poziv i došao u Banja Luku i na kraju što mene najviše raduje,



Bakir Izetbegović je danas video da ga banjalučani normalno pozdravljaju i da građani Banja Luke nisu Milorad Dodik i njegova politika, navodi Mijatović i dodaje:



– Da li postoje ogromne idološke razlike između nas da postoje, da li gledamo dijametralno različito na neke stvari o da, ali da li je Bosna i Hercegovina iznad svih naših razlika jeste i za mene će uvek biti.



Mijatović piše “za sve one zabrinute veliki pozdrav i ukoliko želite dobro Bosni i Hercegovini prebacite adrersu u Republiku Srpsku i dođite da dobijemo podršku gradana jer i ovo je Bosna I Hercegovina”



– Za zabrinute partijske koji mi se javljaju u ime “raje” kao i sto puta do sada sve što radim, radim uz saglasnost i u dogovoru sa predsednikom SDP BiH tako da bez brige u ime “raje”, pojašnjavati Mijatović i zaključuje:



– I na kraju veliki pozdrav za sve dobre ljude koji mi daju podršku godinama a koji se nisu složili sa ovim sastankom, bez brige moj politički cilj za koji radim bez pozicije i bez ličnih interesa je jaka Bosna i Hercegovina i jak SDP BiH i ne postoji opcija da se to promeni! Politika je mnogo više od ličnog mandata, a država BiH je iznad svih nas, živeli idemo dalje.

