Izetbegović uputio poruku povodom 31. godišnjice SDA

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović čestitao je danas 31. godišnjicu postojanja i rada te stranke, naglašavajući da je uložen ogroman napor te postignut ogroman rezultat u proteklim decenijama, posebno u prvom desetljeću u kojem je stranku predvodio rahmetli Alija Izetbegović.



– Izboriti nezavisnost zemlje, uspostaviti državu sa svim njenim institucijama i atributima, formirati vojsku i odbraniti cjelovitost države, ispraviti kičmu Bošnjacima reafirmirajući njihovu vjeru i kulturu, vraćajući im nacionalno ime i ime jezika, neosporno je historijsko postignuće, kakvo mnogi brojniji i snažniji narodi od nas nisu uspjeli ostvariti – kazao je.



Naveo je da je Covid-19 zarazio skoro desetinu bh. stanovništva i odnio više od 9.000 života, a BiH je ostala bez niza uglednih i vrijednih ljudi, SDA bez ministara, zastupnika, članova Predsjedništva i Glavnog odbora.



Podsjetio je da su preminuli Salko Bukvarević, Ibrahim Zukić, Sead Hodžić, Sandra Začinović, Mirsad Peco, uputivši njihovim porodicama i porodicama svih onih koji su izgubili najmilije u pandemiji iskreno saučešće.



Naveo je i da su posljedice pandemije po ekonomiju ogromne, a prognoze koje su se odnosile na BiH bile su uznemirujuće, dodajući da se sve što su vlade poduzimale u startu etiketiralo kao promašeno, nedovoljno i neefikasno.



– Globalna potražnja za sanitetskim materijalom je prijetila teškim nestašicama testova, maski, rukavica, lijekova. I pretrpjeli smo štete, bilo je i grešaka, nespretnosti i promašaja, ali generalno govoreći, Bosna i Hercegovina, a naročito Federacija BiH, bolje se snašla u uvjetima pandemije od većine zemalja u regionu, ali i dobrog dijela zemalja u Evropskoj uniji. Kampanja koju vodi dio političara i njima naklonjenih u BiH ne govori tako, ali statistika i brojevi govore – kazao je Izetbegović.



Navodi da je širenje pandemije u BiH bilo bitno sporije od širenja u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, a gotovo je dvostruko manje oboljelih na milion stanovnika BiH imala u odnosu na Švedsku, Holandiju, Francusku, Belgiju, SAD itd.



– I u ekonomskom aspektu smo za sada našli efikasne odgovore. BDP je u BiH pao za 4,3 posto, ali je u Hrvatskoj taj pad dvostruko, a u Crnoj Gori trostruko veći. BiH je bitno bolja i od Makedonije i Slovenije. Izvoz roba iz BiH je u 2020. godini zabilježio ozbiljan pad od devet posto, ali je oporavak u prva četiri mjeseca ove godine ohrabrujući jer iznosi više od 26 posto – dodao je.



Iznio je i podatak da je gubitak radnih mjesta u Federaciji u najtežem trenutku lockdowna iznosio gotovo 27.000, ali je on do sada uveliko saniran i sveden je na oko 10.000.



– Uporna kampanja protiv premijera FBiH Fadila Novalića stvorila je sliku neuspjeha Vlade koja ne odgovara istini niti realnom stanju stvari i odnosa. Aktuelna Vlada FBiH je, sa svim svojim kontroverzama i problemima sa kojima se nosi, bitno uspješnija od prethodne vlade, a naročito od Vlade Republike Srpske – podvukao je Izetbegović.



Dodao je da je u pet godina djelovanja Novalićeve vlade BDP u Federaciji porastao za 24 posto i dosegao iznos veći od 10.000 KM po glavi stanovnika. Broj zaposlenih se povećao za gotovo 70.000. Prosječna primanja u Federaciji u martu ove godine iznose 1.191 KM i 16 posto su veća od primanja u RS-u, 12 posto veća od primanja u Srbiji i Crnoj Gori, 28 posto veća nego u Makedoniji i 44 posto veća od primanja u Albaniji.



Također, zaduženost BiH iznosi 6,2 milijardi eura, Srbije gotovo pet puta više – više od 28, a Hrvatske čak sedam puta više – 43 milijarde eura. Federacija je zadužena 2,9 milijardi eura, a Republike Srpska, s duplo manje stanovnika i trostruko slabijom ekonomijom, zadužena je s 3,1 milijardu eura.



– Stanovnik u RS-u je zadužen 4.600 KM, a stanovnik u Federaciji BiH duplo manje. Dug Federacije u odnosu na BDP je 26 posto, a RS-a cijelih 54 posto, što je pretežak teret za ovaj dio BiH – stava je Izetbegović.



Kazao je da je teret pandemije bio kombiniran s teretom namjernog pritiska koji su raznovrsnim blokadama, kako je naveo, koordinirano radili kadrovi SNSD-a i HDZ-a, a “dejtonski ustroj im je nažalost dao mogućnost da to efikasno čine”.



– Iako ove dvije stranke zajedno u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH imaju manje od četvrtine poslaničkih mjesta, a HDZ u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH manje od petine, kroz nesrazmjeran utjecaj i pravo na veto po svim pitanjima u domovima naroda na državnom i entitetskom nivou, ove stranke su zaustavljale i blokirale sve što su htjele – ocijenio je.



Također, naglašava da je SNSD putem svojih kadrova u Vijeću ministara i Domu naroda PSBiH usporio donošenje zakona i odluka, pa i onih koje se odnose na evropski put BiH, a u javnost i pred predstavnike međunarodne zajednice su izlazili s tvrdnjama da je BiH država bez perspektive, da je “nemoguća država koja ne treba ni da postoji“.



– HDZ je blokirao implementaciju izbornih rezultata iz 2018. godine, Vlada HNK radi u starom sazivu, kao i krnja Vlada FBiH u kojoj nedostaju dva bošnjačka ministra. Blokirana je i popuna Ustavnog suda FBiH. Kadrovi SDA uspijevaju deblokirati procese i u svim važnim segmentima promovirati stanje u državi u pravom smjeru – kazao je Izetbegović.



Lider SDA podvukao je da je potrebno uspostaviti snažnu probosansku koaliciju koja će zatim naći partnere u hrvatskom i srpskom korpusu, sačuvati nezavisnost državnih institucija, bez obzira na pritiske i prijetnje.



Naglasio je i da SDA mora učiti na greškama, mijenjati se i podmlađivati. Snaga SDA su iskusni seniori, oni koji već decenijama rješavaju kompleksne političke, sigurnosne i ekonomske probleme u BiH, ali to nije dovoljno za vrijeme koje dolazi.



– Treba nam čitava garnitura mladih, ambicioznih, rječitih i borbenih kadrova koji će unijeti novu energiju u rad stranke, rad vijeća, skupština i parlamenata. Moramo nanovo dokazati da zaslužujemo ime koje se završava riječju – Akcija – kazao je Izetbegović.



Dodao je da svaka sredina traži kadrove koji su u njoj stasali, kantonalni centri trebaju mlade kadrove posebnih sposobnosti, osobe koje imponiraju takvim sredinama. Kroz rad povjereništava uvedenih u niz općinskih odbora taj proces treba biti okončan u slijedećih mjesec dana.



– Ne smijemo dopustiti da se zadrži status quo, da se neuspješni kadrovi recikliraju na vodećim pozicijama. Time nećemo pomoći ni sebi, ni njima – poručio je Izetbegović.



Osvrnuo se i na odlaske kadrova iz stranke, navodeći da je posljednji u nizu koji su napustili SDA Semir Efendić, a Izetbegović je njemu i svima koji su napustili ili se spremaju da napuste SDA zaželio svako dobro te podsjetio da svi imaju obavezu služiti narodu i državi, da će biti rivali, ali da nipošto ne trebaju biti neprijatelji.



– Koaliranje i dogovor onih koji sebe smatraju bosanskim patriotama je temelj na kojem treba graditi buduće odnose. A za one koji potcjenjuju snagu SDA smo ipak uradili jedan grafikon koji pokazuje odnose snage stranaka, odnosno podrške glasača kakva je bila jesenas kad su se svi udružili protiv nas. SDA je politički div dobrih namjera i s njim treba surađivati – kazao je lider SDA.



Kazao da je vrijeme za promjene i popravljanje samih sebe kako bi nastavili da mijenjaju i popravljaju stanje u zemlji.



– Vrijeme je za pokret, za aktivnu kombinaciju iskustva starijih i energije mlađih. Za novi entuzijazam. Vrijeme je za akciju. Za hrabru, fokusiranu, demokratsku akciju – zaključio u izjavi povodom 31. godišnjice od osnivanja stranke predsjednik SDA Bakir Izetbegović.



Kompletno Izetbegovićevo obraćanje, zajedno s promotivnim videom, objavljeno je službenoj web stranici SDA.

Autor: Fena