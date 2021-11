Izetbegović: U ponedjeljak namjeravamo održati sjednicu Doma naroda PSBiH

Zamjenik predsjedavajućeg Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas kako u ponedjeljak namjeravaju održati hitnu sjednicu tog doma u vezi sa stanjem u zemlji.

– Delegat Denis Bećirović je to tražio, uradit ćemo to u ponedjeljak – naveo je Izetbegović.



Uptan koliko je svrsishodno zakazivati sjednicu, ako delegati iz Kluba srpskog naroda neće doći, Izetbegović je kazao da „ako se ne sazove sjednica, onda se pitamo zašto je nismo sazvali, kako možemo trpiti ovakvu situaciju da ne pokušamo da se osvrnemo na nju na najbitnijem mjestu, u Parlamentu“.



– Ako se sazove, onda zašto smo je sazvali, pravimo samo troškove, srpski delegati neće doći. Tako da je teško ugoditi. Naše je da pokušamo, a mislim da bi njihovo bilo, ne samo pravo, nego i obaveza da se odazovu i da kažu šta imaju na takvoj sjednici – kazao je Izetbegović.



Po njegovim riječima, stalno se i uporno insistira na tome da se mora razgovarati.



– Sada sam bio na sastanu sa generalnom sekretarkom OSCE-a Helgom Mariom Schmid. Nikola Špirić i Nebojša Radmanović su stalno ponavljali mantru da moramo da razgovaramo, da moramo da otvorimo unutarnji dijalog, kako to voli reći Špirić. Hajde da ga otvorimo, hajde da razgovaramo. Nedolazak na sjednicu nije to – zaključio je Izetbegović.



Upitan o troškovima u prethodnom periodu kada zbog blokade predstavnika iz Republike Srpske Dom naroda nije zasjedao, kazao je kako misli da troškovi nisu ‘u fulu’, da se manje troši, jer ima manje materijalnih troškova, putovanja i slično, „a plaće su takve kakve jesu“.



– Ja mislim da to nije u redu, primati takve plaće i nikada nisam ni primio takvu plaću. Šta i koliko od nje dajem, to neću govoriti konkretno, najmanje jednu trećinu – naveo je Izetbegović.



Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović, Zlatko Miletić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Asim Sarajlić podnijeli su predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg tog doma Draganu Čoviću, Nikoli Špirići i Bakiru Izetbegoviću zahtjev za sazivanje hitne sjednice Doma naroda državnog parlamenta.



U zahtjevu se traži da predsjedavajući i Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, najkasnije u roku od tri dana od dostavljanja ovog zahtjeva u parlamentarnu proceduru, sazovu hitnu sjednicu Doma naroda.



Potpisnici zahtjeva traže da se kao prva tačka dnevnog reda te sjednice razmatra „Informacija Kolegija Doma naroda PSBiH o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti“.

Autor: Fena