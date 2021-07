Izetbegović: Treba vidjeti šta je to što građani očekuju od SDA

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović posjetio je danas Općinski odbor SDA Novo Sarajevo, gdje je razgovarao s rukovodstvom te organizacije, nakon čega je održao i sastanak sa članovima Izvršnog odbora i vijećnicima iz te stranke.

Izetbegović je kazao Feni da je situacija svuda slična u općinskim odborima gdje su uvodili povjereništva – Ilidža, Novo Sarajevo, Centar.



– Priča je slična, kako uvesti mlade ljude koji će, uz pomoć starijih, iskusnih SDA-ovaca, dati odgovore za vrijeme koje dolazi. Moja preporuka im je bila danas da što više budu sa građanima, pa i kad građani ruže i kada prigovaraju i to je dobro. Samo nije dobro kada šute – naveo je Izetbegović.



Kaže da treba “komunicirati sa svijetom i vidjeti šta je to novo i šta je to više što građani, što glasači očekuju od SDA”.



On misli da “nema zamjene Stranci demokratske akcije, da uzalud pokušavaju napraviti alternative”.



– Ali nije odgovor ni spora, inertna i ostarjela SDA. Ova zemlja i ovi ljudi zaslužuju istinski sposobnu, kapacitiranu stranku koja će nastaviti da bude stub i glavni motor promjena u BiH, a time i na općini Novo Sarajevo – zaključio je Izetbegović.

Autor: Fena