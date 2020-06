Izetbegović: SNSD pokušava jednostrano izvršiti imenovanja

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je danas novinarima u Sarajevu da će vjerovatno s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice(HDZ) BiH i predsjedavajućim Doma naroda PSBiH Draganom Čovićem razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji.

Naime, Izetbegović i Čović danas imaju dva susreta i to u okviru Kolegija Doma naroda koji je priprema za sutrašnju sjednicu tog doma, a Izetbegović je najavio i zajednički susret s predstavnicima međunarodne zajednice u vezi lokalnih izbora u Mostaru.



Trebali bi razgovarati i o svim ostalim stvarima za koje postoji interes, a kako je napomenuo te teme se tiču rada Vijeća ministara, usvajanja ovogodišnjeg budžeta, ali i druge teme, ocjenjujući da atmosfera nije dobra i odnosi među partnerima bi trebali biti bolji i iskreniji.

– Što se tiče SDA bilo koji način finansiranja lokalnih izbora, bilo kroz budžet ili tranše, za nas je prihvatljiv te smatramo da bi izbori trebali biti održani u oktobru, a ne u novembru – stav je lidera SDA Bakira Izetbegovića.

Kada je u pitanju smjena ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca, što je na dnevnom redu današnje sjednice Predstavničkog doma, Izetbegović je kazao da će o tome usaglašen stav imati Klub poslanika SDA u tom domu, ali velike su šanse da će biti suzdržani tokom glasanja.

Najavio je predsjednik SDA i da će u petak zasjedati Kadrovska komisija SDA kada bi iz te stranke trebao biti predložen novi ministar sigurnosti BiH nakon što je Fahrudin Radončić (lider Saveza za bolju budućnost – SBB) podnio ostavku na to mjesto.

Budući da je na čekanju nekoliko imenovanja rukovodioca važnih bh. institucija, Izetbegović kaže da nikada ranije u Vijeću ministara BiH nije bilo imenovanja bez prethodnog stranačkog dogovora u ovom slučaju SDA, HDZ i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

– Mimo tog dogovora SNSD uporno pokušava jednostrano izvršiti imenovanja na Vijeću ministara gdje su imenovanja Srba u pitanju. Tako neće moći ići, jer mi moramo imati na uvid cijeli raspored kako će to ići, kako smo i do sada uvijek radili. SDA stoji na poziciji da se to treba odmah uraditi – kazao je.Zatražit će, kaže, od Čovića i dopredsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Nikole Špirića (SNSD) da se napravi lista najvažnijih imenovanja, a u pitanju je 20 ili 30 pozicija i sve to treba biti jedan paket uz imenovanje ministra sigurnosti BiH.

Autor: Fena