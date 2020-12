Izetbegović saopštio detalje sa sjednice Kolegija SDA

Okončana je sjednica Kolegija Stranke demokratske akcije (SDA) na kojoj se, kako je kazao predsjednik te stranke Bakir Izetbegović, razgovaralo o proteklim Lokalnim izborima, analizama, te kriterijima za kreiranje tih analiza.

– Kanimo uspostaviti dijagnozu stanja do idućeg Kolegija u idući ponedjeljak, a zatim imati sjednicu Predsjedništva SDA krajem iduće sedmice i donijeti odluke – kazao je Izetbegović, prenosi Faktor.



Vidjet će se, dodao je, gdje se dobro radilo, gdje se loše radilo i koji su razlozi za to, te popravljati strukturu stranke.



– Ja sam na početku Kolegija zatražio da bez gospodina Zvizdića ne ulazimo u suštinu stvari, tako da se to nije moglo izbjeći, ali nije temeljito razmatrano. Pričekat ćemo gospodina Zvizdića. On će biti prisutan iduće sedmice pa ćemo razgovarati o tome – izjavio je Izetbegović nakon novinarskog upita o nedolasku potpredsjednika SDA Denisa Zvizdića na sjednicu Kolegija.



Govoreći o razlozima nedolaska, predsjednik SDA je kazao da misli da se radi o porodičnim razlozima.



– Bilo bi odgovora. Palo je tu teških riječi. Ja mislim da je vrijeme da stanu te teške riječi. Zvizdić i ja se poznajemo jako dugo i bili smo saradnici, možda ćemo ostati. Vrijeme je da se stane, da dalje ne rasklimavamo strukturu stranke, da ne zbunjujemo naše članove – izjavio je Izetbegović.



Izetbegović je kazao da je u Kantonu Sarajevo ostvaren loš izborni rezultat, što, smatra on, stvara nervozu.



– Traže se krivci. To je razumljiva stvar. Ne smije se dopustiti da to izađe iz nekih normalnih okvira i da nanese štetu i samoj strukturi stranke – poručio je Izetbegović.



Najavio je da će se identificirati loša mjesta i razlozi lošeg izbornog rezultata u pojedinim sredinama.



– Zašto u Centru ili na Ilidži nismo uspjeli, a jesmo u Vogošći. Zašto nismo u Zenici, a jesmo u Visokom. Postoje razlozi. Imali smo jedno opće stanje, jedno udruživanje protiv SDA, jednu snažnu kampanju protiv SDA koja je na pojedinim mjestima dala rezultate, a na pojedinim nije. Neki su podizali rezultat, naprimjer u Konjicu, gdje smo otišli preko 50 posto podrške. Moramo vidjeti šta su razlozi za tako dobar uspjeh ili neuspjeh već u susjednoj Jablanici. Odgovori nisu jednostavni. Neki leže u strukturi same stranke i lokalnih rukovodstava, a neki su objektivni – izjavio je predsjednik SDA.



Na novinarski upit o epilogu situacije sa Denisom Zvizdićem, Izetbegović je rekao da ne zna koji bi epilog mogao biti.



– Ja sam za to da se pomirim i sa onima sa kojima sam se ranije razišao. Nikad nisam za to da ugledni i sposobni ljudi napuštaju SDA i pogrešan je pristup da SDA kani nešto protiv Zvizdića. Zvizdić je sam neke izjave dao, da će napustiti, neke ultimatume i mislim da to nije trebalo – zaključio je predsjednik SDA.

Autor: Vijesti.ba