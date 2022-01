Izetbegović: Sankcije Dodiku tek početak, Plenković dobar sagovornik

Lider SDA Bakir Izetbegović komentirao je danas u Mostaru poruke iz EU u kojima se prijeti sankcijama RS-u.

On navodi da su sankcije tek krenule i da siledžijsko ponašanje Milorada Dodika i strukture koja ga prati traži puno odlučnije i efikasnije sankcije.



– To je jedini odgovor. Uključivat će se i druge zemlje, ali ne znam da li će se EU kao zajednica pridružiti sankcijama. Poput Njemačke, Holandije, Italije, skandinavskih zemalja, rekao je Izetbegović.



Dodaje da će sankcije biti osjetno teže i davati određeni rezultat te da ovo što sada gledamo podsjeća na stvari prije 30 godina.



– Jedna struktura bosanskih Srba smatra da ima pravo da donosi odluke u ime svih, da ignorira da i drugi imaju prvo. To je nasilje nad pravima drugih, nad istinom, nad Ustavom i zakonima. Sve u svemu, ovo je nastavak nasilja koji ne može dobro završiti, što prije prestane, kaže Izetbegović.



Govorio je i o sinoćnjim susretu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem u Dubrovniku. Kaže da je imperativ popravljati odnose Bošnjaka i Hrvata.



– Gospodin Plenković je vrlo dobar sagovornik. Vidjeli ste šta je Milanović izjavio, da su Bošnjaci zlostavljači Hrvata u BiH. Hrvati u BiH imaju preko onoga što im Ustav daje. Priča o ugroženosti im pada u vodu. Na primjer SDA po strukturi ima manje pozicija od HDZ, a 2 i po puta više glasova. Tu pitanja o ugroženosti padaju u vodu. Ali te stvari nisu istaknute. To trebaju znati lideri u Hrvatskoj. Tu su i blokade u Federaciji BiH, poput blokade formiranja Vlade FBiH, Ustavnog suda FBiH… Ljudi u Hrvatskoj to ne znaju, rekao je Izetbegović.



Dodao je i da su blokade u FBiH nastale uslijed djelovanja HDZ-a te da mnogi zakoni stoje u ladicama Federalnog parlamenta.



Kada je riječ o izbornom zakonu, Izetbegović kaže da se zna šta je prijedlog SDA.



– Smatramo da domovi naroda trebaju štititi vitalni nacionalni interes. Da bi se nešto dobilo mora se i dati. Općenito sam optimista po ovom pitanju jesam, rekao je Izetbegović



Naveo je i da se razgovaralo o ubrzanju izgradnje plinovoda “Južna interkonekcija”, kako bi se osigurali alternativne izvore gasa u odnosu na onaj koji sada u BiH dolazi samo iz Rusije.

Autor: Vijesti.ba