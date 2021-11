Izetbegović: SAD i EU smatraju da Bošnjaci i Hrvati trebaju bliže sarađivati

Potrebne su prave sankcije koje će pogoditi biznise, interese ljudi koji rade ovakve stvari i eventualno i sami entitet.

Poručio je ovo večeras u razgovoru za Hayat predsjednik SDA Bakir Izetbegović.



– Vidjeli smo da, s obzirom na ovo što radi Milorad Dodik i SNSD, međunarodna zajednica se bukvalno povlači u smislu pregovora oko izbornog zakona u odnosu na te snage i ništa ne računa posebno na njih, ni na kakav kompromis, ustupak. Raznovrsni susreti u Zagrebu, Beogradu, koordinacija i raznovrsne poruke i konačno Palmerova izjava da je u ovom času bitno riješiti poziciju Predsjedništva, odnosno izaći u susret onome što traži uporno već godinama Čović i HDZ i da ostalo može pričekati. Ono ostalo za što smo mi zainteresirani da može pričekati. Tako da sam ja prije početka bilo kakvih razgovora htio jasno kazati javno, naravno i onima koji su medijatori tih pregovora, ali i javnosti da to neće ići tako i da se mora postići izbalansiran dogovor u kojem će i probosanska strana biti zadovoljna – rekao je Izetbegović.



Na pitanje o kritikama na račun američkog dužnosnika Matthewa Palmera da radi u korist HDZ-a, Izetbegović je odgovorio:



– Ne znam možemo li to tako kruto formulisati da je Palmer na strani HDZ-a. Nisam siguran da je to tako.



On smatra da se ni u Washingtonu, ni u Briselu stvari u BiH ne vide potpuno jasno.



– Tako se to prikazuje i etablira. O onome što će poslije uslijediti o čemu ćemo pričati nisam siguran da je to 100 posto tako. U principu diplomati dobiju neki zadatak i onda idu linijom manjeg otpora. Mislim da i u Washingtonu i Briselu se ne vide neki bitni detalji s te daljine, ali opšta slika je otprilike ova. Srpska strana predvođena Miloradom Dodikom pravi problem. Neophodno je da Bošnjaci i Hrvati ponovo budu zajedno, kao što je to bilo s Washingtonskim sporazumom 1993. godine, da bi se to stabiliziralo. Ne smije se dešavati da su Bošnjaci i Hrvati suprotstavljeni i onda su diplomate dobili zadatak da to tako rade. Problem je što u tročlanom Predsjedništvu, jedan od članova Predsjedništva po njima nije izabran većinom hrvatskih glasova, dakle tu stvar treba riješiti, da se pomiri, pa da Bošnjaci i Hrvati zajedno se suprotstave nekim avanturističkim i destabilizirajućim politikama koje predvodi SNSD. Diplomate su dobili takav zadatak i krenuli su linijom manjeg otpora, i morali smo ih upoznati da to ne može ići tako – poručio je lider SDA.



On je naveo je da je Palmer imao plan staviti u stranu “neke stvari za koje smo mi zainteresirani i riješiti na način da se izađe u susret Hrvatima te da je zbog toga reagovao i rekao da probosanski front neće biti linija manjeg otpora.



– Ipak, preko Venecijanske komisije su izašli sa dobrim prijedlozima i krenulo se u ono za šta smo i mi zainteresirani. Za tri člana Predsjedništva BiH se predlaže brisanje prefiksa. Jedan dolazi iz RS, dva iz Federacije. Oni preferiraju direktan, mi indirektan. Dom naroda isto brisanje prefiksa. Nije neprihvatljiv prijedlog. Na moje insistiranje krenulo se i u smislu definiranja vitalnog nacionalnog interesa, rekao je Izetbegović.



On je dodao da je stav uime Washingtona i Brisela iznijela predsjednica Venecijanske komisije, a to je i prijedlog da ukoliko se ne imenuje Ustavni sud ili Vlada FBiH tu ulogu preuzimaju druge institucije.



Dodao je da HDZ u pregovorima taktizira i postavlja svoju pregovaračku poziciju tako što danas odbijaju ono što su ranije pristajali poput brisanja etničkog prefiksa.



– Mislim da je to njihova taktika, zauzimanje pozicija i da će nekad to prihvatiti jer je drugačije nemoguće implementirati presudu Sejdić-Finci, rekao je lider SDA.



Govoreći o potezima u odnosu na Dodika, Izetbegović je mišljenja da je međunarodna zajednica iznenađena drskim postupcima SNSD-a i Dodika.



– On je u ovoj konstalaciji odnosa, Rusija se vraća, Kina je glavni konkurent SAD-u, on je procijenio da bi se sada nešto više moglo postići. Međunarodna zajendica je zbunjena što mislim da neće dugo ostati tako, kaže Izetbegović i dodaje da Dodik nije svjestan u šta se upušta.



– Mislim da će Dodik na kraju krajeva morati otići. Pravi štetu svima, građanima, RS-u … Ove dosadašnjen sankcije nisu dale rezultat. Potrebne su prave sankcije koje će pogoditi biznise, interese ljudi koji rade ovakve stvari i eventualno i sami entitet, pa će narod početi da negoduje. Mislim da će im to uraditi, rekao je Izetbegović.



On je rekao da ne očekuje od diplomata da rade takve stvari i da se to neće desiti dok se ne pokrenu lideri poput Bidena i lidera zemalja EU.



Izetbegović je rekao I da je u ovom momentu važno probosansko jedinstvo.



– Ja sam se sa Nikšićem i njegovim suradnicima vidio prije sedam dana i dogovorili smo da dogovorimo šta su principi oko izmjena Ustava i Izbornog zakona. Onda je nastala neka šutnja i ja sam ponudio jednu izjavu koje smo ranije usmeno dogovarali s SDP-om. Mislim da ćemo se vidjeti naredne sedmice i da ćemo tu stvar definisati, rekao je Izetbegović.

