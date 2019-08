Izetbegović s Komšićem i Džaferovićem: Neka Dodik odriješi čvor

U zgradi Predsjedništva BiH danas su se sastali članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

Sastanak je uslijedio nakon što je Komšić održao sastanak sa američkim i britanskim ambasadorima u BIH.



Izetbegović je rekao novinarima da se razgovaralo o sutrašnjoj sjednici Predsjedništva BiH, dogovoru o mandataru Vijeća ministara BiH i aktivaciji ANP-a.



“Očekivanja su da tu stvar konačno riješimo. Potpisali smo da ćemp raditi u skladu sa Ustavom i zakonom, da će se poštovati ranije odluke i zakoni, da ćemo pislati Plan u Brisel, da se donese razumno rješenje, da se ANP – reducirani, modificirani, kako god, u nekom obliku pošalje u Brisel i da se nakon toga imenuje mandatar”, rekao je Izetbegović novinarima nakon sastanka, odgovarajući na pitanje šta očekuje od sutrašnje sjednice Predsjedništva BiH.



Na pitanje šta su američki i britanski ambasadori poručili i ima li njihove podrške, predsjednik SDA rekao je novinarima da će to morati pitati “one koji su se vidjeli sa ambasadorima”.



Na činjenicu da je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio da neće podržati ANP, Izetbegović konstatuje: ” Šta možemo?”, te dodaje:” Ako ne podrži, onda neće biti mandatara. Kriza se produžava i produbljuje”.



Izetbegović je kazao kako principi koji su dogovoreni u Sporazumu ne mogu isteći, iako je Sporazumom poredviđeno da se Vijeće ministara treba formirati 30 dana od dana potpisivanja, odnosno do 5. septembra.



„Mogu isteći neki rokovi u vezi s imenovanjima, ali principi ne mogu, ili ih ima ili nema. Nakn 5. septembra dolazi 6., i nastavit ćemo da se borimo za nešto što će biti presjek onoga što svi žele“, kazao je lider SDA.



On je dodao kako, što se njega tie, to može biti i reducirani ANP.



„To treba učiniti Komisija za NATO kojoj Predsjedništvo BiH treba da da instrukcije kako da to uradi“, istakao je Izetbegović.



Na pitanje kako će ta Komisija raditi kada u njoj nema Srba, Izetbegović je odgovorio „neka gospodin Dodik na način

kako je zaustavio to nađe i način da odriješi čvor i da Srbima zeleno svjetlo“.



„Ovo nije samo pitanje NATO-a koji je jako važan, ovo je pitanje Ustava BiH i vladavine zakona, ne možemo dopustiti da se te barijere sruše, jer ne možemo to dopustiti. Ko zna šta bi bilo sljedeće, nakon NATO-a zaustavili bi nešto drugo“, kazao je on.



Kada je u pitanju najava SNSD-a da neće glasati za Budžet, jer je Milorad Dodik preglasan, Izetbegović je kazao da očekuje da sve pozitivno krene ukoliko sutra bude pozitivno rješenje na sjednici Predsjedništva.



„Budžet, formiranje komisija, naša delegacija za Vijeće Evrope, sve će pozitivno krenuti samo sutra treba razuma i pameti da se krene naprijed“, istakao je predsjednik SDA.

Autor. Vijesti.ba