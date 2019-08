Izetbegović: Razgovarao sam sa ambasadorom SAD-a, oni su zadovoljni

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović pojasnio je, govoreći o potpisanim principima za formiranje vlasti, da njegov član tri definira da će vlast raditi po Ustavu, zakonima i relevantnim odlukama, prije svega Predsjedništva BiH.

– Tu je stvar vrlo jasna. BiH je u MAP-u. Kazali smo da će biti dostavljani planovi u Brisel. To je jedan okvir. Dalje je na ostalima koji treba da izrade te planove. Mi smo već faktički dvije trećine ove godine potrošili. Dok se formira vlada, potrošit ćemo narednih nekoliko mjeseci. Ne dolazi u obzir onakav plan kakav je bio u startu urađen – kazao je Izetbegović.



Naglasio je da će biti potrebni kompromisi, odnosno, kako je kazao, reducirani planovi prihvatljivi za sve strane u BiH, a prije svega za Predsjedništvo BiH i za sam NATO.



– Ja ne bih dalje jer svako dalje detaljisanje će izazvati reakcije sa druge strane. Možemo zakovati stvari i upropastiti šansu – pojasnio je Izetbegović.



Govoreći o interpretacijama javnosti, prema kojima su i on, ali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, “izgubili” potpisanim sporazumom, Izetbegović je izjavio da je očigledno pronađena neka sredina jer nije moguće da su obojica izgubili.



– Opozicija mora nešto da govori, i kada im je sasvim jasno da nisu u pravu. Kad pogledate taj član tri, nema govora da sam ja tu nešto izgubio ili popustio. Može se reći da nisam sve precizirao. Nije do predsjednika političkih stranaka da ulaze u detalje. Volio bih da smo taj dan uspjeli da riješimo tu stvar. Nismo mogli. Gospodin Dodik nije bio za to, odbijao je to. Bio sam na vezi sa gospodinom Komšićem. On je, naravno, insistirao na tome, ali nismo uspjeli da i taj detalj definiramo – izjavio je predsjednik SDA.



Kada su kritike opozicije u entitetu RS u pitanju, Izetbegović ističe da su oni izradili plan koji se odnosi na NATO te da ga Dodik može samo prihvatiti kao takvog ili reduciranog.



– Besmisleno je da ga oni nazivaju izdajnikom – dodao je Izetbegović.



Predsjednik SDA je potvrdio da je razgovarao sa ambasadorom SAD-a u BiH Ericom Nelsonom, kojem je objasnio situaciju u vezi sa NATO integracijama.



– Oni su bili malo zabrinuti sa tim što nije definirana stvar u vezi ANP-a. Ja sam im dao to objašnjenje koje sam dao vama i oni su zadovoljni sa tim rješenjem. Naravno da insistiraju na ANP-u – izjavio je Izetbegović.

