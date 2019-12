Izetbegović, Radončić i Komšić dogovorili vlast: Od države, preko FBiH do Vlade KS

Sastanak između predsjednika SDA, SBB-a i DF-a Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Željka Komšića održan je jutros u Sarajevu.

Poslije sastanka trojica lidera su istakla zadovoljstvo održanim sastankom.



“Od države preko federacije do kantona, uključujući i Kanton Sarajevo. SDA je zadovoljna sporazumom. U Vijeću ministara smo podijelii ministarstva onako kako je to od ranije poznato. Zamjenička mjesta će preuzeti SDA. Pozivamo gospodina Čovića i HDZ da otvori proces rekonstruiranja i formiranja Vlade FBiH predlaganjem predsjednika FBiH”, izjavio je Bakir Izetbegović nakon sastanka.



Izetbegović kaže da će se dogovoriti o izboru premijera KS, te dodao da novi premijer KS ne bi trebao biti stranački i da će biti zajednički kandidat SDA, SBB-a i DF-a.



Naveo je da će SDA dobiti 7 ministarskih mjesta, SBB tri i dva DF, a da će predsjedavajući Skupstine KS biti iz SDA.



“Imamo jako dobro ime i prihvatljivo za sve tri stranke i za građane Kantona Sarajeva. Mislim da svi možemo biti zadovoljni”, rekao je Izetbegović.



Izetbegović je istakao da će osim Kantona Sarajevo ove stranke zajedno formirati i vlade u ZDK, HNK.



Lider SDA je kazao da će učiniti sve da Vijeće ministara bude imenovano do 23. decembra 2019. godine, a da će ANP otići 24. decembra u sjedište NATO-a u Brisel.



“Osobitu pažnju ćemo posvetiti izgradnji infrastrukture i u državi i u KS, ekonomskim pitanjima, borbi protiv korupcije i tako dalje”, kazao je Izetbegović.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je kazao da bi Fahrudin Radončić trebao biti ministar sigurnosti BiH, Bisera Turković ministrica vanjskih poslova, a da bi Sifet Podžić trebao biti ministar odbrane, dok će četiri zamjeničke pozicije pripasti kandidatima SDA.



Komšić je također izrazio želju da što prije dođe do formiranja vlasti na federalnom nivou.



Predsjednik DF-a Željko Komšić je ispravio Izetbegovića i rekao da ovo nije bošnjačka već bh. koalicija, da ne bi, kako je rekao, bilo zabune.



“Imali smo jedan konstruktivan razgovor na kojem smo se dogovorili da napravimo jednu snažnu probosansku koaliciju na svim dijelovima vlasti”, kazao je lider SBB-a Radončić. On je potvrdio da će u ponedjeljak ove stranke predložiti imena kandidata za Vijeće ministara jer je strateški interes zemlje da se što prije pokrenu procesi.



Kada je u pitanju Vlada KS Radončić je kazao ako on uopšte nije zadovoljan radom te Vlade, te da se zbog toga krenulo u njenu smjenu, odnosno formiranje nove.



“Pozivam Čovića da nam što prije predloži ime predsjednika Federacije BiH kako bi mogli krenuti u formiranje vlasti”, kazao je Fahrudin Radončić nakon sastanka.



Uvjeravam građane KS da ćemo u narednom periodu u pogledu rada i borbe protiv korupcije biti primjer za cijelu BiH, dodao je lider SBB.

Autor: Vijesti.ba