Izetbegović, Radončić i Komšić: Crvena linija preko koje se ne ide

U zgradi Predsjedništva BiH okončan je sastanak lidera SDA, SBB-a i DF-a Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Željka Komšića.

Bio je to istovremeno i sastanak predsjedavajućeg Predsjedništva BiH (Komšić), ministra sigurnosti BiH (Radončić), te zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta BiH (Izetbegović).



Osim Izetbegovića, delegaciju SDA činili su još i Asim Sarajlić i Denis Zvizdić, delegaciju SBB-a Edita Đapo i Vesko Drljača, a u delegaciji DF-a, osim Komšića, bili su još i Milan Dunović i Dženan Đonlagić.



Po završetku sastanka, na konferenciji za novinare prvi se obratio Izetbegović, koji je kazao da je nasrtaj na Dejtonski mirovni sporazum nasrtaj na sam mir.



– Na svaku aktivnost koja bude prijetnja teritorijalnom integritetu ove zemlje, mi ćemo odgovoriti snažno i odlučno svim potrebnim mehanizmima i sredstvima. Niko nikada neće odvojiti od BiH niti jedan njen pedalj i bilo koja aktivnost u tom pogledu može jedino prouzrokovati urušavanje mira postignutog u Dejtonu – rekao je Izetbegović.



Trojica lidera upozorili su predstavnike međunarodne zajednice, a naročito PIC i OHR, da je krajnje vrijeme da se poduzmu odlučni koraci, kako kriza koju je prouzrokovao Milorad Dodik ne bi išla u eskalaciju sa nepredividim posljedicama.



– Dosadašnji izostanak reakcije predstavnika međunarodne zajednice je ohrabrio političke snage koje rade ovo u BiH već 10 godina i doveo do ove kulminacije takvog djelovanja – ističe Izetbegović.



Od Srbije, kao jedne od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, nastavlja, tražimo da se striktno pridržava tog sporazuma, naročito njegovog člana 1, u kojem se kaže “da će strane u potpunosti poštovati suverenu jednakost jedni drugih, rješavati sporna pitanja mirnim sredstvima i da će se suzdržati od bilo kakvih akcija putem prijetnji i upotrebe sile i na bilo koji drugi način i protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti BiH”.



– Stoga, ove blage i neuvjerljive reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada u njegovom prisustvu i pred patrijarhom SPC-a Irinejem, Milorad Dodik prijeti secesijom i ugrožavanjem teritorijalnog integriteta ove zemlje, su vrlo znakovite – kaže lider SDA.



Mi očekujemo, dodao je Izetbegović, da se konkretno, jasno i nedvosmisleno iz Srbije uskrati podrška destuktivnoj i secesionističkoj politici koja nije prijetnja samo BiH, nego i miru i stabilnosti u cijeloj regiji.



– Ove tri stranke nikada neće pristati na bilo kakve i bilo čije ultimatume, ucjene, pokušaje da se volja jednog entiteta ili jedne politike nametne cijeloj državi. Svim demokratskim sredstvima ćemo se suprotstaviti nasrtajima na državne institucije – govori Izetbegović.



SDA, DF i SBB, najavio je Izetbegović, neće podržati izmjenu strukture Ustavnog suda BiH.



– Međunarodne sudije su dio Ustavnog suda, koji je sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, onako kako su to i entiteti. O eventualnoj izmjeni strukture Ustavnog suda BiH može se razgovarati tek kada BiH snažno napreduje na putu ka članstvu u EU i NATO savezu, te u okviru jedne široke ustavne reforme, koja će podrazumijevati i reformu pravosuđa, koja bi garantovala funkcioniranje BiH bez bojkota i blokada – naveo je Izetbegović.



Upućen je zajednički poziv i HDZ-u BiH da predlaganjem predsjednika FBiH pokrene proces uspostave izvršne vlasti u FBiH.



– Tek u takvim uslovima će biti omogućen jedan otvoren i iskren dijalog o izmjenama izbornog zakonodavstva, koje će morati poštovati presude Evropskog suda za ljudska prava – kazao je Izetbegović.



Zajedno s Radončićem i Komšićem, pozvao je sve bosanske i patriotske političke snage, da bez obzira na političke i ideološke razlike, svojim djelovanjem doprinesu jedinstvenim djelovanjem i suprotstave se nasrtajima na državu.



– Posljedica političkih kriza, a imali smo je tokom čitave 2019., a evo imamo je i sada ponovo, odlazak mladih ljudi, izostanak stranih investicija, zaustavljanje rasta ekonomije, pad životnog standarda nikome u ovoj zemlji ne odgovara. Gospodin Zvizdić jučer je iznio podatke da smo imali šansu da preuzmemo 140 miliona eura grantova, gdje je veći dio, preko 50 posto, bio namijenjen za projekte u RS-u. I to je jedan od direktnih i prvih gubitaka – pojašnjava Izetbegović.



U razgovoru s Komšićem i Radončićem, dodaje, razmijenjene su informacije o biznismenima koji ovih dana odustaju od investicija u BiH.



– Ovaj put nam zaista ne treba, teško ćemo ga svi podnijeti, a teže će ga podnijeti oni koji su ga i uzrokovali, jer ekonomija RS-a je otprilike na nivou ekonomije KS – dodao je Izetbegović.



Radončić: Moralna, politička i državnička obaveza



Potom se medijima obratio lider SBB-a i ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.



– Mi smo danas, kao vladajuća koalicija, izvršili jednu i moralnu, i političku i državničku obavezu da iskažemo svoj i stav patriotskih snaga BiH na ono što već danima dolazi od gospodina Dodika, pa i od vlasti i opozicije RS. Nismo ovo uradili da bismo uplašili građane u smislu da ovdje može doći do nekakve eskalacije i oružanih sukoba, nego da bismo rekli gospodinu Dodiku i toj politici separatizma da postoji crvena linija i da nakon nje postoje sredstva i metode da se odgovori na nešto što se zove očuvanje BiH – naglasio je Radončić.



Veoma odgovorno tvrdim, dodaje, da strani i domaći investitori bez ikakvog straha treba da investiraju, da bh. privreda treba da nastavi normalan život, da naši ljudi ne treba da se plaše.



– S mnogo razloga i argumenata, nakon ove i naših pojedinačnih reakcija, koje su naravno došle do ušiju gospodina Dodika, stava međunarodne zajednice, očekujemo od gospodina Dodika da izvrši korekciju svojih zahtjeva koje zaista niko ne može prihvatiti – poručio je Radončić.



Predsjednik DF-a Željko Komšić poručio je Miloradu Dodiku da se vrati radu u institucijama BiH kako to predviđaju Ustav i zakoni BiH, jer će posljedice i štetu zbog njegovih postupaka snositi građani entiteta RS zbog povlačenja investitora.



“Druga stvar, ovdje u Predsjedništvu imate mnogo sporazuma i ugovora finansijske naravi. Veliki dio tog novca treba da ide u RS. Zato je takva vrsta političkog djelovanja nepotrebna i nanosi štetu onim ljudima za koje kaže da se zalaže”, poručio je lider DF-a dodavši kako se mora znati dokle se može ići u političkom djelovanju.



“Država BiH i njen suverenitet i integritet nisu nešto o čemu se pregovara, institucije BiH, uključujući Ustavni sud i strane sudije, također nisu nešto o čemu se pregovara. Da bi se o tome pregovaralo, mora se ući u sveobuhvatnu reformu sistema. To što nam se odluke sudova ne sviđaju, ne znači da se one ne moraju provoditi, ali ne možete ih direktno rušiti i opstruirati i to svoditi na izraz volje entiteta”, kazao je predsjedavajući Predsjednistva BiH Komšić.



Komsic je dodao kako je sigurno da se BiH neće raspasti ni doći u priliku u kojoj je bila kad je velika sila udarila na nju i pokušala da je rasturi.



“Nije uspjelo tada i neće nikad, jer je to volja većine građana BiH”, istakao je Komšić.



