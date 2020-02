Izetbegović: Primljena tri pacijenta iz Kine, rezultati testova večeras

Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kazala je danas na konferenciji za novinare da su u Klinici na Podhrastovima smještena trojica državljana Kine za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom.

Kako je naglasila, svi timovi su spremni, prostorije u Klinici u Podhrastovima su pripremljene.



– To su prostorije koje pri otvaranju vrata usisavaju zrak u prostoriju. Imamo takve sobe i potpuno poseban ulaz. Sve pacijente odatle smo izmjestili na Klinički centar u vrlo komforne prostore. Važno je da znate da su to prostorije koje su adekvatne za liječenje koronavirusa. Oformili smo specijalne timove, anesteziologe, mikrobiološke službe, medicinske sestre – kazala je Izetbegović.



Istaknula je da neće biti nikakvog miješanja pacijenata.



– Na raspolaganju imamo 20 kreveta, a ako trojica državljana Kine budu pozitivna, onda ćemo zahtijevati da se sve zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo uključe u ovaj problem – kazala je.



Istaknula je da su svi testovi poslani na kliniku za mikrobiologiju te da će rezultati biti poznati večeras.



Docent Rusmir Baljić je također kazao da svi na Kliničkom centru pripremaju za ovaj dan već 20-ak dana.



– Sinoć se da tako kažem zakuhalo, kada je javljeno da su tri pacijenta iz Kine primljena. Oni su od subote kod nas, mjeri im se temperatura. Nakon pregleda, uzeti su nalazi i moram vam reći da mi se čini da ne bi trebalo da budu zaraženi, ali ipak krajnju potvrdu će doći kada stignu nalazi sa mikrobiologije.



Istaknuo je da i ako budu poztivni nalazi, da su svi spremni.



– Tereapije za virus nema, lijekovi su još u eksperimentanoj fazi. Kontaktirat ćemo kolege iz Italije i Irana i možemo vidjeti kako se oni ponašaju oko toga. Nije pitanje da li će koronavirus stići u BiH. Ona će doći, ali je najbitnije da kažem da imamo sve kapacitete da se brinemo za to – rekao je Balji.

