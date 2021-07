Izetbegović: Povjerenje naroda u mene raste. Ubijeđen sam da će me moji kandidovati za Predsjedništvo

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović ponovo je govorio i utrci za člana Predsjedništva BiH.

On je u intervjuu za Televiziju Sarajevo kazao da će ga vjerovatno kandidovati.

“Ubijeđen sam da će me moji kandidovati ako budem, recimo, u sadašnjoj kondiciji. U to vjerujem, da će SDA stati iza mene. Ne kandidujem se ja sam, kandiduje me SDA. Smatram da je svaki predsjednik iole veće stranke dužan izaći pred svoju stranačku vojsku i podnijeti te rizike. Rizik je izaći u te utrke. Svaki predsjednik stranke, uključujući i SDA, je dužan izaći u takvu borbu. Ako me kandiduju, mislim da ću izaći i mislim da su mi šanse nešto veće nego u ranijim ciklusima. Zato što raste povjerenje naroda u mene i u moje politike”, smatra Izetbegović.

Prema njegovoj procjeni, bivši član SDA Denis Zvizdić bit će mu protukandidat.

“Mislim da će biti. Ne znam šta je u Zvizdićevoj glavi. Mislim da dobro pretpostavljam. Sve što se dešavalo oko Zvizdića do izlaska, desilo se kako sam govorio ljudima u stranci da će se desiti. Pretpostavljam da će naći neku podršku i da će se kandidovati. Gospodin Zvizdić je moj prijatelj. To je čovjek koji je meni drag bez obzira na politički razlaz. On ima svoje ambicije, svoje viđenje politike i ja mu prije svega želim dobro zdravlje. Želim mu porodičnu sreću. Ne mogu mu poželiti uspjeh u politici, zato što bi to bilo nauštrb najjače bošnjačke stranke, a to ne smijemo dopustiti. Potrudit ću se da pokušam sačuvati odnos sa Zvizdićem koliko je to uopšte moguće”, rekao je Izetbegović.

Autor: Crna-hronika.info