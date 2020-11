Izetbegović: Poremećaji iz temelja se desiti neće

Dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u pratnji supruge Sebije na lokalnim izborima 2020. glasao je na biračkom mjestu u Osnovnoj školi “Nafija Sarajlić” u Sarajevu, javlja Anadolija.

Izetbegović je nakon glasanja pozvao građane da izađu na birališta i iskoriste pravo glasa.

– Iskoristio bih priliku da pozovem građane da iskoriste svoje pravo, da izađu i nek biraju one koji dobro rade, a ne one koji dobro pričaju. Naročito to je važno za načelnike. Dalje, lokalna politika se vezuje i sa vrhom države, a znamo kakve probleme imamo, tako je bitno i to imati u vidu – kazao je Izetbegović.

Na pitanje o očekivanjima od lokalnih izbora, Izetbegović je istakao da neće biti nekih, kako je kazao, velikih tektonskih poremećaja.

– Mislim da će Stranka demokratske akcije napraviti jedan manji pomak naprijed. Ništa značajno, nikakvih, kako neki najaviše, tektonskih poremećaja, i poremećaji iz temelja se desiti neće. Neke manje pomake naprijed će da ima SDA, jer mislim da su njeni načelnici radili dobro – rekao je Izetbegović.

Na pitanje da se neki predizborni skupovi nisu održavali u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama, kazao je da je bilo takvih skupova.

– Bitno je bilo da se predizborni skupovi drže u skladu sa propisanim mjerama – rekao je Izetbegović te istakao da se svi, ipak, nisu održali u skladu s tim mjerama:

– Mnogi su griješili i to nije bilo dobro. Mogli smo odustati naravno, ali bolje je ipak održati kako tako, i to je dio demokratije.

