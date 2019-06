Izetbegović otkrio šta je mogući kompromis za NATO

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović u razgovoru za BHRT otkriva zašto se čekao posljednji momenat za sazivanje hitne sjednice, dokle su stigli pregovori o formiranju Vijeća ministara, kao i to da li je NATO i dalje uslov za formiranje vlasti na nivou BiH.

“Čekalo se zato što SNSD proizvodi krizu u namjeri da nas na taj način pritisne, u namjeri da dođe do imenovanja mandatara za novi saziv Vijeća ministara. Tako da je, mislim, krajnje vrijeme da se odustane od takvog neprincipijelnog pritiska, da se prestane nanositi šteta ugledu zemlje. U ponedjeljak imamo posljednju šansu da oba doma, jedan za drugim, usvoje imena delegacije i, da tako kažem, spasimo obraz u Vijeću Evrope – kazao je Izetbegović.

Na konstataciju da iz HDZ-a i SNSD-a dolaze informacije da je sve spremno za imenovanje Vijeća ministara i na pitanje: “da li je Milorad Dodik pristao na NATO, odnosno da li je SDA odustala od tog principa”, Izetbegović je kazao da “SDA nije odustala, niti će odustati od vladavine zakona”.

“Sve što je u skladu sa zakonom, Ustavom, ranije donesenim strategijama, ima da se poštuje. Prostor za izvjestan kompromis je naravno tu. Mi ne možemo nikoga prisiliti da uđe u NATO, niti imamo namjeru to raditi. Prema tome, te će se odluke preispitivati kroz neke referendume, konsenzuse u nadležnim tijelima poput Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, ali tu treba napraviti kombinaciju. Nas zadovoljava isključivo ono što je u zakonu i Ustavu, a evo SNSD i srpska strana treba da se zadovolje sa ovim-dakle, nema članstva u NATO-u, a do tada valja raditi po zakonu”, rekao je Izetbegović.

On je istaknuo da u cijeloj priči pomažu i ljudi iz međunarodne zajednice, približavamo jednu formulaciju otprilike na liniji ovoga što sam sad kazao”.

– Mislim da je vrijeme da se odustane od nekih previše tvrdoglavih stavova. Ali, kao što sam rekao, Ustav, zakon i strategije se moraju poštovati. Ili ih izmijeniti. Ako hoće predstavnici Republike Srpske da mijenjaju te stvari, onda nije put da nenadležna Skupština RS-a nadležnom nivou komanduje o tim stvarima. Imaju svoje predstavnike u Parlamentu, Vijeću ministara, Predsjedništvu prije svega, pa neka krenu tim regularnim putem i razgovarat ćemo – rekao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba