Izetbegović: Optimista sam, sutra o blokadama u FBiH

Dogovoreno je da se sutra ujutro krene ozbiljnije sa razmatranjem blokada u Federaciji BiH – kazao je Izetbegović.

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je nakon sastanka s specijalnim izaslanikom za izbornu reformu Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom i direktoricom pri Evropskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst izjavio novinarima da ono što je dobro jeste da se danas radilo u nekom plenumu, da su tu bili svi predstavnici parlamentarnih stranaka koje trebaju dići ruku za eventualne izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH.



Po njegovim riječima, dogovoreno je da se sutra ujutro krene ozbiljnije sa razmatranjem blokada u Federaciji BiH.



– Smatram da je to jedan uspjeh pritiska koji sam ja radio, da se konačno krene u tom smjeru da se pregovori stave ‘na dvije noge’. Na žalost, išlo se linijom manjeg otpora, dakle da se izađe faktički u susret samo zahtjevima HDZ-a. Sad su svi shvatili da to neće tako ići i evo idemo i sa Federacijom sutra ujutro – naveo je Izetbegović.



Na pitanje novinara razgovara li se o indirektnom izboru članova Predsjedništva BiH, kazao je “svi bismo mi radije radili indirektni izbor onako kako je to otprilike rečeno u ‘aprilskom paketu'“.



– Međutim, imamo problem iz RS-a. Oni to, bez jakog obrazloženja, odbijaju. Nema jakog tu obrazloženja niti razloga, tako da ja mislim da tu još uvijek ima prostora da se nagovore stranke u RS-u, prije svega Milorad Dodik da to prihvatimo. Što se tiče direktnog izbora, on može biti samo na način da svaki glas vrijedi jednako, da se ne prave entičke izborne jedinice, da se ne prave asimetrična rješenja, nego da se dogovorimo o nekim takvim principima, pa možemo tragati i za mogućnošću direktnog izbora – naveo je Izetbegović.



Istaknuo je da etnički prefiks “mora otpasti“, dodajući da je to “stav Venecijanske komisije, nas sviju“.



– Čak ni same izborne jedinice ne smiju, niti kriteriji biti, po onome što nam je rekla Venecijanska komisija, dakle potvrdila naše stavove, ne smiju biti etnički bazirane – kazao je Izetbegović.



Upitan je li Dragan Čović pristao na to, dogovorio je “morat će pristati“.



Upitan da komentira posjetu lidere SNSD-a Moskvi i pisanje jednog ruskog lista da bi se pomoć Rusije prema RS-u mogla odraziti i u vidu određenih vojnih snaga, Izetbegović je kazao kako se nada “da nećemo ići u tom smjeru i da nas Dodik neće uvesti u sljedeći turnus nesreće u BiH“.



– Mogu doći u sklopu EUFOR-a, u sklopu onoga što bude odobreno od Predsjedništva BiH. Ništa mimo toga sigurno se neće desiti – kazao je Izetbegović.

Autor: Fena