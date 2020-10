Izetbegović odgovorio Milanoviću: NATO put BiH ne zavisi od vas

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović komentirajući izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je “BiH neuređena država i da ne može podržati ulazak takve države u NATO” izjavio da ulazak BiH u NATO neće zavisiti od Hrvatke već od samo Bosne i Hercegovine.

– Možda bi se trebali nekome izvinjavati što nismo napravili udruženi zločinački poduhvat i što pominjemo da su neki drugi napravili, što hvalimo Komšića koji je bio na pravoj strani u to vrijeme. Mi nikada to nećemo prestati raditi, nećemo prestati govoriti ono što se desilo. Oprostiti možda hoćemo, to je do svakoga ko je pretrpio nesreću, da vidi hoće li oprostiti, ali pamtiti moramo. Moramo graditi bolje međususjedske odnose, naša ruka je uvijek otvorena, kao što je bila i prije rata i nakon rata. Narod smo koji žele dobre odnose, ali ponosan smo narod i govorit ćemo istinu sviđala se nekome ili ne”, kazao je Izetbegović večeras u Kaknju gdje je zatvorio 16. memorijalni turnir “Alija Izetbegović”.



Izjavio je i da je važno sačuvati sjećanje na vrijeme koje simbolizira Alija Izetbegović.



– To je vrijeme herojske borbe, možda najvažniji historijski period poslije kralja Tvrtka i Kulin bana. Naši ljudi su u tim godinama iznijeli nemoguću misiju, otpor, prema daleko snažnijim i udruženim neprijateljima i to vrijeme vrijedi čuvati u sjećanju – rekao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba