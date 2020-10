Izetbegović o uslovima HDZ-a: Mi na to nećemo pristati

Lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini da “vjeruje da će SDA zadržati ili u manjoj mjeri popraviti rezultat u odnosu na 2016. godinu”.

“A građane bih podsjetio da smo pred udar korone imali najbolje ekonomske rezultate u postdejtonskom periodu, da smo u pet godina koje su obilježile vlade Zvizdića i Novalića bili ispunili obećanje o kreiranju 100.000 novih radnih mjesta i o postepenom pretvaranju Federacije BiH u veliko gradilište. Već idućeg proljeća, sa masovnom upotrebom vakcine, korona će ako Bog da posustati i nastavit ćemo sa takvim trendovima”, kazao je Izetbegović zaPreporod.

“U međuvremenu ćemo brinuti o onima koji su pogođeni pandemijom i, unatoč svim otporima, nastaviti procese integrisanja BiH u NATO savez i Evropsku uniju (EU). Neće nas zaustaviti”.

Komentarisao je i navode o mogućim izbornim krađama, prijavama, ponajviše iz Srbije.

“Očigledno se radi o manipulacijama i pripremama za izborne krađe. A Tužilaštvo BiH je odlučilo da ne pokrene istragu, da još jednom pokaže političku pristrasnost, jer je sasvim jasno kome idu te desetine hiljada nepostojećih glasova iz Srbije”, naveo je lider SDA.

Kako je kazao, što se Mostara tiče, glavni dio posla je završen.

“Imamo izbore nakon 12 godina, biračima je vraćeno njihovo pravo pa neka ga koriste kako god hoće. Vjerujem u pobjedu koalicije u kojoj je i SDA, predvodi je cijenjeni ljekar dr.Guzin, čovjek kojem Mostarci s razlogom vjeruju”.

Govorio je i o Izbornom zakonu. Kako je naveo, “HDZ insistira na izmjenama koje bi omogućile hrvatskim političkim predstavnicima da zauvijek imaju veto i kočnice na sve o čemu se odlučuje u BiH, a naročito u Federaciji BiH”.

“A kako to izgleda vidjeli smo u posljednjih par godina – bez obrazloženja je odbijen ugovor države sa Islamskom zajednicom, bez obrazloženja je zaustavljeno formiranje Vlade FBiH i popunjavanje Ustavnog suda FBiH, bez obrazloženja su rušeni veoma važni zakoni u Domu naroda Parlamenta FBiH poput Zakona o šumama ili Zakona o igrama na sreću. Svaki od konstitutivnih naroda u BiH, u skladu sa Ustavom, ima pravo biti predstavljen i ima pravo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. I to je sve. Nema pravo ukidati volju većine u predstavničkim domovima, a HDZ to radi. I očekuje od nas da mu pomognemo da takvu vlastitu poziciju “zacementira” zauvijek. Mi na to nećemo pristati”.

Obzirom da je pozitivan na korona virus i da se od petka nalazi na kućnom liječenju, Izetbegović kaže da se osjeća dobro, da nema skoro nikakvih simptoma i tegoba.

Autor: N1