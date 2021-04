Izetbegović o sastanku s Fortom i Vranićem, respiratorima, stanju na KCUS

U Sarajevu je danas održana konferencija za medije povodom aktuelne situacije na KCUS-u. Zbog epidemiološke situacije konferencija je održana ispred zgrade DIP-a.

Medijima su se obratili generalna direktorica prof. dr. Sebija Izetbegović, direktor Hirurških disciplina, prof. dr. Nermir Granov, šefica klinike za anesteziju i reanimaciju, prim. dr. Amela Katica – Mulalić, šef Klinike za infektivne bolesti, doc. dr. Rusmir Baljić i koordinator Izolatorija Podhrastovi prim. dr. Refet Gojak.



Direktorica Izetbegović se novinarima izvinula što nije dala jutros izjavu nakon sastanka u Vladi KS, te je istakla kako bi voljela da je snimljen kompletan razgovor da građani čuju šta se dešavalo i pričalo na sastanku.



“Odlučila sma otići na sastanak jer sam legalista, ali mislim s obzirom na situaciju da je ministar Vranić prihvatio naš poziv i došao na KCUS i vidi kako doktori rade. Sastanak je bio čudesan, i takav je uvijek sastanak s Vranićem, pridružio nam se i premijer Forto. On je kazao da je tema uznemirenost građana zbog dva anonimna pisma ljekara”, kazala je ona.



Ona je kazala kako pismo nije relevantno, već je smiješno, jer nema potpisa autora, ali da je pismo ipak predmet policijske istrage.



“Tužit ćemo sve medije koji su objavili onakva maliciozna pisma. Forto je na sastanku rekao da je pismo koje je objavljeno laž, a ja sam rekla naravno da je laž”, istakla je doktorica Izetbegović, koja je kazala kako su pogrešna medijska izvještavanja da su pisma adresirana njoj a ne građanima, kako je navedeno u pismima.



Ona je istakla kako je na sastanku još bilo govora o stanju na KCUS-u, da je to jedna tvrđava u koju niko ne može ući, što, kako kaže nije istina, jer je ministar Vranić bio u posjeti KCUS-u, tako da ta njegova tvrdnja ne stoji.



“Ministar Vranić je radio u ovoj ustanovi, tako da bi to trebao znati. Doduše malo je radio, jer kad sam ja došla 2016. godine on je imao 0 urađenih operacija, pa se naljutio što je morao početi raditi. Objasnila sam na sastanku da ovdje doktori rade na spašavanju ljudi, te da mnogi doktori ne vole komunicirati s medijima, a neki nisu ni vješti u tome. Onaj ko je akreditiran da vrši uvid u naš rad, neka uvijek dođe. Nedavno su bili pripadnici SIPA-e koji su došli uredno s nalogom i obavili svoj posao. To nije nikad bio problem, niti će biti”, kazala je Izetbegović.



Ona je odbacila navode da se građani ne žele liječiti na KCUS-u, te je istakla kako se i dalje pruža usluga sekundarne i tercijarne medicine, a da se i najteži slučajevi iz Opšte bolnice šalju na KCUS.



“Danas smo dobili pitanje ministra Vranića zašto ne povučemo respiratore. Mi smo rekli da ćemo ih povući istog onog momenta kada to potpišu premijer Forto i ministar Vranić. Do tada će oni biti u funkciji, i dok god ovdje bude verifikacioni certifikat Verlaba oni će se koristiti. Možete mi reći da sam arogantna, ali svak bira auto koje mu se sviđa, neko voli Trabanta a neko Škodu Oktaviju ili Fabiju. Ja najviše volim raditi na aparatima General Electrica, ali kada dođe pacijent mi ga nećemo pustiti da umre nego ćemo ga priključiti na onaj aparat koji ima”, kazala je ona.



Ona je kazala da su špekulacije i gluposti tvrdnje kako se respiratori koriste u svrhu spašavanja premijera Fadila Novalića. Također je istakla kako joj je direktor Kliničkog centra Tuzla Vahid Jusufović potvrdio da se u Tuzli koriste samo dva respiratora, ali ne zato što nisu ispravni već iz razloga što u Tuzlu još nije stigao treći val korona virusa, pa za upotrebom ostalih nema još potrebe.



Prof. dr. Nermir Granov, direktor Hirurških disciplina, kazao je kako je pismo anesteziologa interni akt.



“Nažalost, ne možemo spasiti sve ljude, ali dajemo sve od sebe da pomognemo svakom čovjeku. Odgovorno tvrdim da se osjeti posao koji je u KS uradio KCUS. To pismo nije bilo u cilju pobune. Već sada smo pokrenuli neka pitanja iz pisma”, kazao je on.

Autor: Vijesti.ba