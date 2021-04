Izetbegović o odlasku mladih iz BiH: I Izraelci su se vratili nakon 2.000 godina jer im nije bilo dobro (VIDEO)

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostujući na televiziji Hayat, dotakao se brojnih aktuelnih tema, a njegova izjava o odlasku mladih iz BiH posebno je odjeknula u javnosti.

Kako je Izetbegović istakao, optimista je da će se mladi koji su otišli vratiti u BiH, navodeći primjer Izraelaca koji su se nakon 2.000 godina vratili u Izrael “jer im nigdje nije bilo dobro”.

– Irska je isto tako poučna s tog aspekta, ona je užasan problem imala sa susjedima, gori nego mi možda. Tako da je u jednom momentu pola stanovništva ili umrlo ili napustilo Irsku. Amerika je puna Iraca. Do prije nekih 30-40 godina to je bila jedna tužna zemlja, s malim natalitetom, s užasnim socijalnim problemima. A onda su napravili dobro organizovanu državu i ekonomiju. I nevjerovatan procvat su doživjeli. Imaju uvjerljivo najveći natalitet u Evropi. Ljudi se iz Amerike vraćaju u Irsku. Trebamo i mi napraviti državu koja će privlačiti ljude da se vraćaju i da se doseljavaju i to uređen sistem koji će kao magnet privlačiti ljude. BiH može buknuti u pozitivnom smislu, rekao je Izetbegović.

O tome da li postoji ikakav plan o zadržavanju mladih u Bosni i Hercegovini, Izetbegović je kazao kako se trenutno može raditi “samo na usporavanju tog procesa”.

– Gledam na Dejton kao na neko privremeno stanje, dok to ne prođe, dok smo mi tako konfuzna i komplicirana država u kojoj pati ekonomija zbog toga, mladi ljudi će odlaziti, jer ih privlače dobro organizovani sistemi, države, gradovi gdje lako dobiju posao i imaju sigurnost i izvjesnu budućnost, rekao je Izetbegović.

Njegov komentar o gore navedenom možete pogledati na snimku od 6:05 minute.

Autor: Fokus.ba