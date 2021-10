Izetbegović o najavama Dodika: To će se svesti na onu “tresla se gora, rodio se miš”

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović komentirao je danas posljednje izjave Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, ističući da se BiH trenutno nalazi u najvećoj poslijeratnoj krizi.

– Današnja kriza je najteža od Dejtona do danas, kako bi se povrijedio suverenitit BiH i otvoreno se prijeti njenom teritorijalnom integritetu – naglasio je i istakao da očekuje da će institucije BiH kao i međunarodna zajednica reagirati.

Krajnji cilj retrogradnih snaga je raspad BiH, konstatirao je Džaferović prilikom današnjeg obilježavanja 18. godišnjice od smrti prvog Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića na Kovačima.

– Ovi današnji koji atakuju na BiH treba nešto da nauče iz historije, a to je ko god je do sada atakovao na BiH završio je u Haagu. Ovo što vidimo od Milorada Dodika je narazumljivo i vodi nas u destabilizaciju i rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mora znati da će on i RS pretrpjeti najveće štete. Ne bude li Dejtona, BiH će opstati ali će nestati ono što je nastalo Dejtonom a to su enttieti rekao je Džaferović – dodao je član Predsjedništva BiH.

Bakir Izetbegović, lider SDA, istakao je da on stoji iza stava da se ne smije narušavati rad državnih institucija.

Komentirao je i formirani predmet protiv Milorada Dodika u Tužilaštvu BiH.

– Šta će političari da rade, koji nemaju nikakve pravne osnove, ja to ne mogu predvidjeti. Doći će do toga da Skupština ide u tom smjeru. Jak je otpor opozicije u RS. To će se svesti na što kažu tresla se gora, rodio se miš – istakao je Izetbegović.

– Dodika može prije svega narod smiriti. Narodi u ratove idu kada su im ugrožena prava, a srpskom narodu nisu ugrožena prava u BiH – rekao je.

U vezi puštanja iz pritvora Edina Vranja, Izetbegović je kazao da je čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću te istakao da je to dobar potez.

