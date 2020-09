Izetbegović o mini Šengenu, Plenkoviću i Milanoviću, koalicijama

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je večeras u Dnevniku 2 Federalne televizije da nije postojao dogovor s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem da se imenuje Vlada FBiH pa izmijeni Izborni zakon ili obratno.

– Ne možemo ucijenjeni pregovarati – rekao je Izetbegović.



Kazao je da je SDA bila istrajna da se A lista uvrsti u Revidiranu strategiju za ratne zločine.



Komentirajući odnos SDA i SBB-a kazao je da postoje oscilacije.



– Ja sam zainteresiran za saradnju, a ne da ponovo uđem u turnus prepucavanja s gospodinom Radončićem. Loše je za BiH da ponovo imamo prepirku s gospodinom Radončićem – rekao je Izetbegović.



Dodao je da je Radončić sposoban i pragmatičan političar.



– On je jedan vrlo hrabar političar za razliku od nekih drugih koji pobijede na izborima pa ne smiju da uđu u političku arenu – kazao je Izetbegović.



Komentirajući stanje u KS, kazao je da nije nemoguće da SDA izgubi vlast s obzirom na izjave zastupnika Aljoše Čampare.



– Ne bih likovao, ako se neka takva stvar desi. Jer se vrlo brzo može desiti i obratno. Fortina vlada je imala jak PR, stvarala se iluzija da se nešto radi. U ovoj je obratno, ova vlada je dosta radila, a malo se hvalila – kazao je Izetbegović.



Naveo je i da nije vidio ozbiljne optužbe Čampare.



– Kod gospodina Sarajlića se radi o samo jednoj preporuci za zapošljavanje telefonom. Taj slučaj je priveden kraju 99 posto, radila je komisija po žalbi gospodina Efendića – rekao je Izetbegović i dodao je da za Čamparu ima mjesta u SDA te da bi volio da ostane u stranci, da bude zapažen po nečemu dobrom što je radio kao ministar i zastupnik.



Komentiraći posjetu Milorada Dodika Hrvatskoj rekao je da je to čovjek koji guši BiH.



– Sa nulom je pomnožio Hrvate u RS. Zašto su pozvali ovakvog Dodika. Mislim da se radi o pritisku koji treba gospodinu Čoviću na mene i SDA – dodao je lider SDA.



Kazao je da neće ići u Zagreb, ali da će se negdje drugo vidjeti s premijerom te zemlje Andrejem Plenkovićem.



– S Milanovićem ću se vrlo rado vidjeti kada se susretne s onim koji je njegov partner, a to je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović. O tim odnosima ću pričati s Plenkovićem, mislim već iduće sedmice. U njemu bih mogao naći sagovornika. Te ljude ne treba ostaviti Miloradu Dodiku – rekao je Izetbegović.



Rekao je i da je “mali Šengen“ šansa za BiH. Rekao je da to nije “Velika Albanija” ni “Velika Srbija” već ekonomska asocijacija.



– Ne smijemo se bojati konkurencijskog pritiska Srbije i Albanije. Nikad nije bilo rješenje u zatvaranju. „Mali Šengen“ će biti dobra vježba za EU – dodao je Izetbegović.



O sporazumu Vučića i Hotija rekao je da je to dobro i za Srbiju i za Kosovo.



– Niz ovakvih sporazuma učinit će da Srbija defakto prizna Kosovo – smatra Izetbegović.

