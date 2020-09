Izetbegović o blokadama HDZ-a: Tražićemo nove mehanizme

Na redovnoj sjednici Predsjedništva Stranke demokratske akcije (SDA) pozvano je Tužilaštvo BiH da pokrene i ubrza istragu na temeljima navoda iznesenih pred Sudom BiH da je premijer Republike Srpske Radovan Višković učestvovao u premještanju masovnih grobnica Bošnjaka ubijenih u genocidu u Srebrenici i prikrivanja zločina i počinjenog genocida.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović na pres konferenciji kazao je, da su na sjednici podcrtani neki od zaključaka sa jučerašnje sjednice Predsjedništva BiH, jer u stranci smatraju da nisu dobili dovoljnu medijsku pažnju.

– To su dobri zaključci, koji se odnose na borbu protiv pandemije i migrantske krize. Pozdravili smo zaključke kojim se traži aktivniji odnos i konkretne mjere Vijeća ministara i Koordnacionog tijela za borbu protiv pandemije koronavirusa, imajući u vidu novo povećanje oboljelih u zemlji i okruženju – kazao je Izetbegović.

Predsjedništvo SDA pozdravilo je i set mjera kojim se traži aktivniji pristup Vijeća ministara u borbi protiv migrantske krize i naporima koje poduzima ministar sigurnosti Selmo Cikotić.

Vodstvo stranke zatražilo je od kantona u FBiH, koji do sada nisu ispunili svoje obaveze prema Strategiji borbe protiv trgovine ljudima, da to odmah učine.

Na sjednici je bilo riječi i o tzv. “malom Šengenu”.

– Predsjedništvo SDA je jučer donijelo inicijativu da se u roku od mjesec dana ispitaju efekti pozitivne i eventulane negativne strane onoga što nudi taj sporazum. Mislim da se taj sporazum previše ispolitizirao. Radi se o sporazumu koji treba da omogući olakšano kretanje roba, ljudi, kapitala. To nije neka nova politička asocijacija – kazao je Izetbegović.

Naveo je da su na sjednici ponovili stavove u vezi odluke državnog vrha Hrvatske da pozovu Milorada Dodika na razgovore u Zagreb.

– To nas je iznenadilo. Ne vidimo svrhu održavanja sastanka. Ne znamo zašto su to učinli, mislimo da to nije dobro ni za Hrvatsku ni za BIH, niti za odnose Bošnjaka i Hrvata – kazao je predsjednik SDA.

Osvrnuo se i na pregovore SDA i HDZ i sastanak sa Draganom Čovićem od prije dva dana.

– Trebamo biti jasni, besmisleno je razgovarati o izmjenama Izbornog zakona, ako nismo implementirali rezultate izbora od prije dvije godine. Sada će godina dana kako nije popunjen Ustavni sud FBiH, voljom gospodina Marinka Čavare, predsjednika FBiH. Dok se te dvije stvari ne urade, pregovora neće moći biti, ne možemo ucijenjeni nastaviti pregovore. Tražit ćemo mehanizme, koji će definitivno onemogućiti da se više takve stvari ne ponavljaju. Hrvatska strana ima svoje zahtjeve po pitanju tzv. legitimnih predstavnika, a mi imamo naše zahtjeve u kojima ćemo unijeti mehanizme koji će zauvijek onemogućiti ovakvo ponašanje bilo koje strane u BiH – izjavio je Izetbegović.

Na sjednici Predsjedništva SDA ponovljen je zahtjev Vijeću ministara da u parlamentarnu proceduru konačno uputi zakon o javnim nabavkama, zakon o sukobu interesa, izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, kao i akcioni plan za provođenje strategije, reforme javne uprave.

– To spada među osam prioriteta čijom bi realizacijom BiH stvorila kredibilnu pretpostavku za dobivanje kandidatskog statusa za članstvo u EU. Tri od osam uslova dosad smo ispunili – kazao je Izetbegović.

Predsjedništvo SDA pozdravilo je napore premijera Fadila Novalića i Vlade FBiH, da se ubrza donošenje mjera podrške za najteže pogođene sektore poput turizma, ugostiteljstva, izvoza, prijevoza i avio saobraćaja. Također podržane su namjere Vlade FBiH i pozvan je Parlament FBiH da usvoji novi set reformskih zakona koji će omogućiti smanjenje doprinosa i druge fiskalne mjere, što bi bio novi zamajac ekonomiji FBiH.

Također, vodstvo SDA podržalo je rad svih državnih organa da nepristrasno i profesionalno provedu istragu u po pitanju izvjesnih nepravilnosti vezanih za Opće izbore 2018. na području općine Sanski Most. Najavljeno je da će organi SDA sankcionirati odgovorne u svojim redovima, ukoliko se navodi pokažu tačnim.

Autor: Fena