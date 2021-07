Izetbegović: Nije vitalni interes kladioničarski lobi

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je u izjavi za N1 pojasnio šta se sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem dogovorio u Mostaru.

Kako je naveo, između Čovića i njega ne postoji saglasnost, kada se radio o izmjenama Izbornog zakona, jer bi da postoji riješili problem davno.

“Prije svega, mi u Mostaru se nismo ništa dogovorili osim onoga što je na papiru. To je da ćemo implementirati sve presude Evropskog suda za ljudska prava. I sve presude Ustavnog suda BiH. Dakle, presudu po apelaciji Komšić, koja je starija. Kao i presudu po apelaciji Ljubić. Odnosno da će svaki čovjek, na svakom pedlju ove zemlje, imati dva izborna prava – pasivno i aktivno. Da se kandiduje i da bira koga hoće. To je sve što smo dogovorili”, naveo je Bakir Izetbegović.

Govoreći o “legitimnom predstavljanju”, zahtjevu na kojem insistira HDZ, poručio je ovoj stranci da će morati to da objasne šta znači.

“Za mene je gospodin Komšić sasvim legitiman predstavnik. On je čovjek, Hrvat koji nije učestvovao u UZP-u. Zlata vrijedan za ovu zemlju. Legitimniji je od mnogih koji su učestvovali u UZP-u”, kazao je za N1 prvi čovjek SDA.

Iako su stavovi SDA i HDZ-a, izgleda, dijametralno suprotni – Izetbegović je ocijenio kako “postoji izlaz”. A to je spremnost na kompromis. “I to ponavljam cijelo vrijeme”, kazao je on.

Na pitanje N1 šta je kompromis za SDA, Bakir Izetbegović je pokušao objasniti…

“Dvije su tvrdnje o diskriminaciji. Hrvatska tvrdnja, tj. tvrdnja HDZ-a je da im birači iz brojnijeg naroda biraju predstavnike. Naša tvrdnja je da malobrojniji parlamentarci, odnosno HDZ-ovi, koji čine petinu u Federalnom parlamentu – majoriziraju većinu. Da nam ne daju da napravimo novu Vladu, da popunimo Ustavni sud FBiH… Da ne daju da imamo ugovor sa Islamskom zajednicom.

Oni ne štite vitalne interese nego ko zna koje interese. Poput interesa kladioničarskog lobija. Platit ćete porez na hljeb, lijekove ili knjige, ali jedna grana industrije koja je teška milijarde neće platiti porez. Ako su spremi u svrhu da dobije nešto od onoga što traže – onda trebaju biti spremni napraviti ustupak. Ovu stvar ja pričam od oktobra prošle godine. Ako ima spremnosti i pameti da izađemo jedni drugim u susret daju se itekako naći rješenja”, kazao je na kraju razgovora za N1 lider SDA Bakir Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba / N1