Izetbegović: Ne možemo dozvoliti da Aluminij uništi Elektroprivredu BiH

Delegacija SDA, predvođena predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, posjetila je danas Kantonalni odbor ove stranke u Sarajevu.



Četvrta je ovo u nizu posjeta čelnika SDA kantonalnim organizacijama. Razgovara se, kako je novinarima rekao Izetbegović, o trenutnoj političkoj situaciji, stanju u BiH i regionu, bitnim reformskim procesima, zastoju u napretku ka bh. članstvu u EU i NATO-u…

“Bliži se i Kongres SDA, tako da ću ja danas kroz razgovor s prisutnima usmjeriti i sadržaj samoga Kongresa, izmjene u Statutu itd”, rekao je Izetbegović.

Novinari su ga pitali do koje je faze došlo formiranje vlasti, te su željeli da prokomentariše najavu predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da će izaći iz vlasti u KS.

“Mislim da se kod gospodina Radončića osjeća jedno zasićenje izostanka rezultata u ovome “pilot projektu” koji drži međunarodna zajednica u KS. To je vlast koja se pokazuje neefikasnom. Dakle, u vrlo kratkom roku su pokazali da su skloni korupciji, namještanjima sebi bliskim kadrovima… Još gori je problem što ima puno priče, ali nema rezultata, dakle što se ne vidi ništa od onoga o čemu su pričali da je zaista pokrenuto”, naveo je Izetbegović.

Problematičnim ocjenjuje i što vlasti KS “ne daju drugim, nižim nivoima vlasti da realizuju projekte, kočeći projekte načelnika i gradonačelnika, koji su potrebni građanima KS.

“Konačno, možda i najopasniji i najmaligniji problem je taj što su spremni da uđu u trgovinu kada je u pitanju nešto s čime se ne trguje, a to je istina o onome što se dešavalo u BiH, i naročito u KS od 1992. do 1995. godine. Svi građani koji su bili u Sarajevu jako dobro znaju šta se tu desilo – to je bio opkoljen grad u kojem su ubijani ljudi, civili, djeca. I ne može se zarad toga, da biste se dopali nekim strancima, ući u trgovine, u traženje nekog najmanjeg sadržioca, u kompromis o tome šta se dešavalo u tom teškom vremenu agresije na BiH”, rekao je Izetbegović.

Komentarišući eventualno omekšavanje stavova po pitanju NATO puta BiH, Izetbegović navodi da je za njega, ali i za stranku na čijem je čelu, “crvena linija” poštivanje Ustava BiH i vladavine zakona.

“Mi ne možemo praviti kompromise koji će biti protivustavni i protuzakoniti. I neka se ne optužuje SDA da ima tvrd stav. Dakle, na tome nema popuštanja. Ako smatraju da je neko osim SDA spreman na to da niži nivo vlasti – konkretno NSRS – naredi nadležnom, državnom nivou vlasti, da nema NATO puta, što je protivustavno, i da se ne poštuje Zakon o odbrani, dakle da se radi protiv zakona, neka nađu partnera. SDA neće biti partner u tome”, dodao je Izetbegović.

To je crvena linija i mi preko toga nećemo moći preći. Nadam se da će doći do sazrijevanja druge strane, dodao je Izetbegović.

On je kazao kako misli da će formiranje Vijeća ministara i Vlade FBiH ići u jednom paketu.

“Mislim da će taj paket povremeno da se razvije, prvo u TK, zatim u USK, a onda i na višim nivoima vlasti”, kazao je on istakavši kako vjeruje da je sve gotovo u narednih tri, četiri mjeseca.

Kada je u pitanju eventualni ulazak SDS-a umjesto SNSD-a u vlast na državnom nivou, Izetbegović je kazao kako SDS nema dovoljan broj ruku ni u Predstavničkom domu ni u Domu naroda da bi se uradila takva stvar.

Izetbegović je kazao da trenutno nema u planu sastanaka s Dodikom i Čovićem, ali da kada je u pitanju SDA tu nema nikakvih smetnji.

“S gospodinom Čovićem bi se vjerovatno trebali sastati i zbog slučaja Aluminij, jer tu imamo jedan problem koji ovaj put treba rješavati temneljito, do sada smo imali rješenja koja su samo produbljivala agoniju”, kazao je on.

Izetbegović je dodao kako pretvrdi stavovi i izjave neće nigdje dovesti.

“Vrijeme je da se Aluminij temeljito i planski riješi. To neće uraditi političari, jer jednostrana politika je i dovela Aluminij do 418 miliona KM duga, skoro upropastila Elektroprivredu HZ HB, tako da ne možemo dozvoliti da se problem Aluminija prenese i na Elektroprivredu BiH. To ima svoju cijenu i to će valjati ispoštovati. Dakle, politika više ne bi smjela da riješava to pitanje, već to trebaju riješiti eksperti i profesionalci. Aluminij je trebao postati generator na koji se oslanja niz firmi i hiljade radnih mjesta, ali nikad se to nije desilo. On više proizvodi problema i dugova nego aluminija. To treba riješiti temeljito, po mogućnosti sačuvati Aluminij ali na način da se ostvaruje finalni proizvod i da se problem ne prenosi na Elektroprivredu BiH”, istakao je on.

