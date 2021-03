Izetbegović: Ne čeka nas ništa dobro, Krizni štab propustio donijeti mjere (VIDEO)

Situacija u Kantonu Sarajevo je kritična već danima i postaje sve gora. Danas će biti četiri puta veći broj pacijenata u prvom ranom jutarnjem presjeku. Skoro polovina testiranih je pozitivna, kazala je generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović za O kanal.

– Ne čeka nas ništa dobro, stvari se ne mijenjaju nabolje, a aktivnosti koje se poduzimaju ne daju rezultate. Klinički centar jutros ima 309 pacijenata od kojih je 45 u izuzetno teškom stanju. Osam je umrlo, dakle ništa dobro nas ne čeka, upozorila je prof. dr. Izetbegović.

Ona je tokom gostovanja u Sunčanom jutru istakla da su krizni štabovi ti koji trebaju da predviđaju ove stvari.

– Pravi Krizni štab je ovo trebao predvidjeti i propisati adekvatne mjere. Ja nisam član Kriznog štaba ali odavno upozoravam na ovo. Ovaj krizni štab to nije uradio i imamo ovo što imamo, a biće i mnogo gore. Ne propisuju dobre mjere, one nisu adekvatne. Ono što mi se najmanje dopada su prijetnje građanima, slanje naoružanih specijalaca u tržne centre. To se dešava u užasavajućim diktatorskim sistemima. Struka treba da se bavi tim. Da objasni građanima. Desilo se popuštanje mjera i imamo ovaj rezultat, naglasila je prof. dr. Izetbegović.

Direktirica KCUS-a se osvrnula i na zemlje u regiji.

– Posmatrajte Srbiju, iako imaju mnogo vakcinisanih, korona bukti, hiljadama je zaraženih. Kada vakcinacija krene, KCUS će raditi dan-noć. Ali vakcine ne znače kraj pandemije. Od prve vakcine do revakcinacije trebaju nam tri sedmice. Onda je potreban period da se razvije imunitet. Građani trebaju da se paze, poštivanje epidemiloških mjera, izbjegavanje druženja koje nije nepohodno će pomoći. Život mora teći dalje, ne možete prijetiti građanima oružjem. Ja sam navikla nositi hiruršku masku cijeli život ali članovi moje prodice jesu. Zato im kažem da treba da vide jednog teškog oboljelog covid bolesnika i onda će vrlo lako shvatiti kako je lijepo poštovati epidemiloške mjere. Mi sa građanima možemo napraviti veliki uspjeh ako im možemo objasniti kako je važno da se paze. Ako nas preplave Covid 19 bolesnici i druge pacijente ćemo osuditi na smrt.Virus ne prepoznaje granice, ne bira godine. Nikad nisam prihvatila da djeca ne oboljevaju od korone, pedijatrijska klinika prihvata i evidentira pacijente, kazala je prof. dr. Izetbegović.

Autor: Oslobodjenje.ba