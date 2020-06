Izetbegović: Ne bih preporučio HDZ-u da odstrane SDA iz vlasti

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović smatra da je došlo krajnje vrijeme da se formira snovi saziv Federalne vlade i kompletnog federalnog nivoa.

– Ko će biti dio te Vlade to treba dogovarati. Ne znam zašto se Savez za bolju budućnost (SBB) već sada odriče toga, mi smo imali i problema u saradnji, ali u principu dobru saradnju i u prethodnom mandatu, tako da za mene to pitanje ostaje otvoreno – kazao je Izetbegović te dodao da SBB ima pravo na svoje kalkulacije i odluke.



Naglasio je da će SDA uvijek pokušavati da nanovo učini stvari stabilnom, da se naprave stabilne koalicije te da je SBB dobrodošao.



Izetbegović smatra da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine funkcionira te bez njih ne bi imali ovaj rezultat u oblasti ekonomije.



– Oko 76 posto BDP-a se prikuplja u FBiH, a 22 posto u RS-u. To je skoro 2:1 po glavi stanovnika. Oko 80 posto goriva se troši u FBiH, što je direktno povezano s ekonomijom. Oko 90 posto turističkih posjeta je u FBiH. Ne možete imati te rezultate bez dobre vlade i dobrog premijera, bez obzira na trenutačne krize i afere – kazao je Izetbegović.



Kako je dodao trenutna situacija rezultat je dobrog petogodišnjeg rada zajedno sa SBB-om i Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) BiH.



Govoreći o narednim pregovorima oko formiranja novog saziva Vlade FBiH, Izetbegović je kazao da je “zapelo već godinu i po” te da su se pomalo umorili i prestali da traže potpuno logičnu stvar od HDZ-a koji je to i zaustavio.



– Pomalo smo zaboravili kako je sve to počelo, ali mislim da je krajnje vrijeme. Davno je neko kazao da do nove vlade nećemo doći prije lokalnih izbora i nisam vjerovao da ćemo dotle doći, ali izgleda, nažalost da je to tako – istakao je Izetbegović, naglašavajući da ne mogu natjerati HDZ na nešto na šta ih zakon i ustav obavezuje.



Na pitanje da je moguća koalicija SBB, HDZ i Socijaldemokratske partije (SDP) BiH, Izetbegović je kazao da je ta mogućnost samo teorijska, te da SDPBiH to nikako ne bi trebalo.



– To je njihova stvar, ali im to ne bih preporučio. Što se tiče HDZ-a, još manje bi im preporučio da odstrani SDA iz vlasti, jer onda se može desiti da SDA može odstraniti HDZ iz vlasti. Takva borba im ne treba – poručio je.



Na pitanje o razgovorima o imenovanju novog ministra sigurnosti BiH, Izetbegović je kazao da će Kadrovska komisija SDA zasjedati već ove sedmice te da imaju nekoliko prijedloga za novog ministra kloji su kvalitetni i iskusnu ljudi, nakon što je Fahrudin Radončić lider SBB-a podnio ostavku na to mjesto.



Novinare je zanimalo da li u tom smislu očekuje blokadu Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i njihovog predsjednika Milorada Dodika, Izetbegović je naveo da očekuje blokadu SNSD-a u svemu, ali morat će doći do imenovanja ministra kao i direktora nekih drugih agencija i institucija.



– Očekujemo da SNSD sjedne s nama da se dogovorimo oko tih važnih 30 pozicija među njima je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) i druge – naglasio je Izetbegović.



SDA i dalje čeka na to, kaže Izetbegović, jer nisu u mogućnosti natjerati predstavnike SNSD-a da to učine, a SNSD u isto vrijeme mimo tog dogovora pokušava staviti na sjednicu Vijeća ministara BiH ono za što je zainteresirana samo SNSD-ova strana.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović obratio se na današnjoj redovnoj sjednici Savjeta načelnika općina – kandidata SDA na kojoj se razmatrala aktuelna politička situacija i mjere za prevazilaženje problema koji se tiču pandemijom koronavirusa i priprema za predstojeće lokalne izbore.



On je najavio da bi kandidati za načelnike općina trebali biti uglavnom sadašnji načelnici koji su se afirmirali u narodu te ne očekuje u tome važnih promjena osim u slučajevima gdje su neki od njih zahtijevali da se to promijeni.



Najavio je i da bi SDA već u narednih petnaestak dana trebala izaći s imenima načelnika, ali s nadom da će do lokalnih izbora ove godine i doći jer prema porukama SNSD-a i HDZ-a, kaže Izetbegović, teško će doći do održavanja lokalnih izbora ove godine.



Na kraju se osvrnuo i na načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Semira Efendića (SDA) kazavši da je on sjajan načelnik razgovaralo se i o tome da on predvodi Vladu Kantona Sarajevo, no odlučeno je za drugog kandidata.



– Kada je u pitanju operativna vlast mislim da je on veoma dobar za bilo koju poziciju jer ima nesporne rezultate zbog čega ne vidim razloga da se kalkulira s bilo čime – zaključio je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Autor: Fena