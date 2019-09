Izetbegović: Napravili smo pomake, ali moglo je biti još bolje

Aktuelni predsjednik i jedini kandidat za novog predsjednika SDA Bakir Izetbegović obratio se delegatima Kongresa i podnio izvještaj o radu stranke u protekle četiri godine.

Izetbegović je kazao da je u protekle četiri godine napravljeno dosta pomaka, ali da je moglo još više da se uradi.



“Operativna politika je rješavanje problema. I SDA ih je, zajedno sa partnerima u vladama čiju su okosnicu činili HDZ, SDS, PDP i SBB, rješavala. Napravljeni su bitni pomaci u prethodne četiri godine. Naravno, moglo je više i bolje da je bilo manje rivalstva, a više mudrosti, koordinacije i iskrenosti”, kazao je Izetbegović.



Predsjednik SDA je istakao kako su na političku situaciju u BiH uveliko utjecali I događaji u svijetu poput Brexita, ratova na istoku, porast islamofobije, desničarskih organizacija, vojno rivalstvo NATO-a i Rusije, migrantska kriza…



On je također istakao kako odnosi sa susjedima Srbijom i Hrvatskom nisu napredovali.



“Srbija i Hrvatska su ulagale u naoružavanje najintenzivnije od vremena završetka ratova. Otvorena pitanja poput demarkacije granica nisu rješavana. Oba susjeda su nastavila da troše vodne resurse BiH bez pravične naknade. Hrvatska, unatoč opetovanim zahtjevima Predsjedništva i Vijeća ministara BiH nije vratila imovinu naših firmi vrijednu milijarde eura. Počela je gradnja Pelješkog mosta kojim se zatvara izlaz BiH na otvoreno more garantovan Konvencijom Ujedinjenih nacija. Presude za udružene zločinačke poduhvate Prliću i grupi, a zatim i Karadžiću i Mladiću, koji su sezali do ratnih vlada u Beogradu i Zagrebu, nisu dovele do pokajanja i pijeteta prema Bosni i Hercegovini i žrtvama dva UZP-a. Dapače, zajedno sa najuticajnijim političkim predstavnicima Srba i Hrvata u BiH krenulo se u negiranje presuda Haškog tribunala i glorifikovanje zločinaca”, poručio je Izetbegović.



On je potcrtao da su SDA i HDZ u pitanjima od strateškog značaja za državu ostvarili dobru saradnju.



“To je omogućilo implementaciju Reformske agende, snažan ekonomski oporavak, napredak na evropskom putu, spremnost NATO saveza da aktivira MAP za BiH, početak masovne izgradnje infrastrukture u BiH. Odnose je kvarilo različito gledanje HDZ-a i SDA na izmjene Izbornog zakona. HDZ i HNS insistiraju na promjenama koje bi nametnule dominaciju etničkog principa, ojačale segregaciju i mogle voditi novim podjelama. Model na kojem se insistira je u koliziji sa stavovima iz Mišljenja Evropske komisije, onemogućio bi implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava, obesmislio bi građanski princip, a time i postojanje multietničkih stranaka u BiH. I metod kojim se kani postići cilj nije dobro odabran – jer treba raditi na relaksaciji odnosa Hrvata i Bošnjaka, recimo – podržati ugovor Islamske zajednice sa državom, onakav kakav imaju Pravoslavna i Katolička crkva u BiH, prestati sa pritiscima i blokiranjem formiranja nove strukture vlasti”, kazao je on.



On se osvrnuo i na NATO put Bosne i Hercegovine.



“Prije skoro deset godina u Talinu je održan samit NATO saveza na kom je BiH odobren format saradnje MAP – Akcioni plan za članstvo, ali nam je postavljen tzv. Talinski uslov – registracija perspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane kako bismo predali prvi Godišnji nacionalni plan – ANP. Vlasti u RS-u su iz početka tiho, a zatim otvoreno bojkotovale ovaj uslov. Dobili smo decenijski zastoj napretka ka članstvu u NATO. Mi smo prvo ulagali napore da se knjiženje izvrši, i ono je izvršeno u Federaciji BiH, a u RS je putem suda uknjižena samo jedna lokacija. Nakon usvajanja reforme Oružanih snaga pod nazivom „Pregled odbrane“, koju smo uz velike otpore opozicije usvojili, krenuli smo u kampanju uklanjanja Talinskog uslova. Izgledalo je to kao nemoguća misija, međutim upornom akcijom upravo nas iz SDA ovaj uslov je uklonjen. U decembru 2018. BiH je pozvana da preda prvi ANP”, podsjetio je predsjednik SDA.



Izetbegović je kazao i kako bi pnovo pokrenuo reviziju presudu za genocide protiv Srbije, ali da bi danas to uradio drukčije konsultujući se sa ekspertima.



“Uložili smo veliki trud u pokretanje revizije, mada je od početka bilo jasno da su šanse minimalne. Svjetski moćnici su odlučili da spriječe novo talasanje na Balkanu, stavili su nam embargo na pravdu kao što su nam u ratu bili uveli embargo na uvoz oružja. Nisu uopšte dopustili da pristupimo pravdi. Zaustavili su nas na ulazu u sudnicu. Bez obzira na sve, mislim da smo radi našeg naroda, i radi suda historije morali pokušati dosegnuti pravdu. I ja bih to ponovo učinio. Ali bih to učinio drugačije. Saslušao bih eksperte i savjetnike, ali ne bih ih u svemu poslušao. Preporučili su da ignorišemo stav Suda da je legitimacija našeg agenta upitna, da se to ne pominje u javnosti jer slabi poziciju i šanse za uspjeh apelacije. To nije trebalo ignorisati, trebalo je upoznati lidere svih probosanski orijentiranih stranaka na sastanku u Vijećnici sa ovom dilemom, podijeliti odgovornost. Ne bi se mogli izmaći. Ovako smo se izložili napadima, i ja i SDA, pucanjima koalicije sa SDS i PDP, dali smo kamen u ruke onima koji koriste svaku šansu da pokupe neki politički poen. Da budemo jasni – greška je samo moja, ne prebacujem je ni na koga. Ali na greškama treba učiti. Naročito to preporučujem mladim liderima koji dolaze, i koji sigurno sjede danas u ovoj sali: saslušajte svakoga, a zatim postupite po svojoj savjesti i pameti! Niko neće nositi vašu odgovornost, niti posljedice loše procjene”, istakao je on.

Autor: Vijesti.ba