Izetbegović: Mostarom treba rukovoditi zajedno

Mislim da će ovo biti jedan dobar dan za Mostar i za Bosnu i Hercegovinu, izjavio je danas na konferenciji za novinare u gradu na Neretvi lider SDA Bakir Izetbegović, nakon što je sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem potpisao sporazum o održavanju izbora u Mostaru.

Komentarišući sporazum koji je danas potpisan a odnosi se na Izborni zakon BiH, naveo je kako se radi o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etnički i građanski princip, prenose Vijesti.ba.

– Dakle, balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum, da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode ali i na građane. Dakle, presude Ustavnog suda po apelaciji Ljubića, Komšića, zatim presude Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima “Sejdić – Finci”, “Pilav”, “Zornić” – rekao je Izetbegović.

To, kako je naveo, neće biti lako, ali cijeni da nije nemoguće, uz pomoć prijatelja, eksperata Venecijanske komisije, vrsnih pravnika, akademske zajednice.

– Mislim da smo sebi zadali jedan dovoljno komotan rok od preko godinu dana da i tu bitnu stvar riješimo. Također smo se dogovorili i stavili to na papir da ćemo pojačati integritet i transparentnost izbornog procesa kroz preporuke OSCE-a i Venecijanske komisije – dodao je Izetbegović.

Kada je u pitanju sporazum u vezi sa Gradom Mostarom, lider SDA ističe kako je prihvaćen izborni model koji će pratiti proporcionalno broj glasača po izbornim jedinicama.

– Ono što je po meni bitnije jeste sam dogovor oko Statuta. On je tako koncipiran da se Mostarom treba rukovoditi zajedno. Naravno da to znači mnogo blokada, mnogo mogućnosti usporavanja i zaustavljanja procesa, ali u ovom času to je tako. Dakle, ne postoji dovoljno povjerenja i ne znam da li će ova generacija političara dočekati jedan normalniji statut za Grad Mostar, ali neka buduća nadam se da hoće, bez potrebe za tolikim mogućnostima blokada i zaustavljanja – poručio je Izetbegović.

Odgovarajući na novinarska pitanja, rekao je da je Statut Grada koncipiran tako da se Mostarom zajednički vlada.

– Niko ne može raditi neke stvari sam a da ga ovaj drugi ne može zaustaviti. To je naravno i šansa, ali može biti i problem – dodao je Izetbegović.

Upitan ima li pobjednika dogovorom postignutim nakon čak 12 godina, predsjednik SDA je kazao da su pobjednici građani i glasači u Mostaru.

– Nešto što je bilo nemoguće prije par godina sad je očigledno moguće. I dobro je da je to tako, da nije obratno, da ne idemo unazad. Nažalost, Mostar je puno izgubio. Pa Makedonija je izgubila 15 godina čekajući da joj se doda riječ “sjeverna”, pa da se pokrene na NATO i evropskom putu. A mi ovdje imamo strahove od dominacije. Neki se ljute na HDZ i SDA zašto je to bilo tako. Pa imali su priliku da to riješe – istakao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba