Izetbegović: Još ćemo raditi na analizi izbornih rezultata prije konkretnih odluka

Analize su tek počele i tek smo otvorili priču o tome i radit ćemo po onoj narodnoj “tri puta mjeri, a jednom reži”.

Imat ćemo još jedan, dva kolegija prije sjednice predsjedništva – rekao je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović nakon današnje sjednice Kolegija SDA.



Upravo su izborni rezultati bili jedna od tema sjednice, a Izetbegović je uz konstataciju da stranka mora raditi na popravljanju statusa u Sarajevu I nekim drugim kantonalnim centrima, iznio brojke po kojima je SDA u cjelini gledano pobjednik proteklih lokalnih izbora sa preko 270.000 glasova.



– SNSD nas prati sa 220.000 glasova, SDP i HDZ imaju oko 100.000, a svi ostali ispod. SDA je osvojila glasova kao sljedećih pet probosanskih stranaka. Govoriti o porazu SDA je besmislica, ali u Sarajevu imamo zabrinjavajući pad SDA, jačanje opozicije, jačanje novih snaga, kazao je Izetbegović.



Osvrnuvši se na javne polemike s potpredsjednikom SDA Denisom Zvizdićem, Izetbegović je kazao da je to slučaj kao s porodicom u kojoj “bude nervoze kada nešto ne ide dobro, pa se smiri ili ne smiri”.



– Ja mislim da će se to u SDA smiriti, da će se te stvari poravnati, dogovoriti. I da ćemo ostati skupa u ovom projektu – naglasio je Izetbegović.



Govoreći o izborima u Mostaru kazao je da očekuje promjene.



– Da dobijemo vlast i gradonačelnika koji će raditi za sve građane, da Mostar bude ono što zaista može da bude, to je grad biser, očekujem bolje međuljudske i međunacionalne odnose – ustvrdio je Izetbegović.

Autor: Fena