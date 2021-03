Izetbegović: Izborili smo se za slobodu, vladamo vlastitom sudbinom

Vrijeme će uraditi ono što ne mogu da urade političari i mislim da ćemo doći do onoga što je normalno, a to je da volite svoju zemlju, poštujete je, volite njeno ime i da poštujete komšije sa kojima ste odrasli. To u ovome času nije tako.

Poručio je ovo danas u Sarajevu lider SDA Bakir Izetbegović, nakon što je u svojstvu predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH položio cvijeće na Spomen-obilježju Vječna vatra, povodom obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH.

– Dakle, da cijenite njenu nezavisnost, jer sloboda, nezavisnost i vladanje vlastitom sudbinom, to su vrijednosti i ciljevi kojima svaki normalan narod teži. I mi smo to postigli i prije 29 godina smo krenuli u tome smjeru. I mi to danas imamo. To će generacije koje dolaze cijeniti, jer naši preci su stotinama godina po komandi nekih centara iz udaljenih gradova išli, ginuli i rasijavali kosti diljem svijeta. I to se više nikada neće ponoviti – rekao je novinarima Izetbegović.

Za tu stvar smo se izborili, nastavlja, da vladamo vlastitom sudbinom, da o sebi odlučujemo, da smo slobodni ljudi. To je veliko. Za to se krv lila, za to su se životi gubili i to se ne smije zaboraviti.

– A ovo što imamo sada, što neki zaista imaju problem sa civilizacijskim vrijednostima, sa imenom vlastite zemlje, sa komšijama, to će proći – uvjeren je.

