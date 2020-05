Izetbegović ima objašnjenje zašto je uhapšen Novalić: Ponižavaju ga jer je Bošnjak

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović oglasio se nakon što je premijer FBiH Fadil Novalić (SDA) zadržan u SIPA-i zbog afere Respiratori. Izetbegović ima objašnjenje – ovo je udar na Bošnjake!?

“Uvjeren sam da će se privođenje premijera Novalića, ponižavanje i zadržavanje u pritvoru, pokazati potpuno neopravdanim. Pozivam Tužilaštvo BiH da hitno izađe u javnost sa dokazima protiv Novalića i da se ne sakriva iza fraza o „potrebama tajnosti zbog zaštite istrage”. Siguran sam da nikakvih dokaza nema, da ih neće ni biti, i da se radi o nastavku udara na bošnjačke prvake koje je počelo imenovanjem GordaneTadić na poziciju glavne tužiteljice Tužilaštva BiH i podizanjem niza optužnica protiv generala Armije R BiH – izjavio je Izetbegović.

On pita ukoliko je premijer Fadil Novalić priveden zbog afere „Respiratori” po „komandnoj odgovornosti“, zašto nisu privedeni i ispitani i ministar zdravlja, direktor Zavoda za javno zdravstvo, šefica Kriznog štaba i ministrica finansija Federacije BiH?



“Jedino što ih odvaja, i očigledno amnestira u odnosu na Fadila Novalića, je to što pripadaju istom narodu kao i tužiteljica Tadić. Što nisu Bošnjaci. Tužiteljici Tadić sigurno ne pada na pamet da zbog afere vezane za nabavku poljske bolnice od strane Vlade RS pozove na svjedočenje premijera RS, da mu oduzme mobilni telefon i zadrži ga u pritvoru. Takvo poniženje je skoro nezamislivo, zar ne, jer on nije Bošnjak. Tužilaštvo BiH je na protivzakonit način kukavički amnestiralo rukovodstvo RS koje je izvršilo flagrantan udar na odluku Ustavnog suda i organizovalo protivustavan referendum pred izbore 2018 godine. Na očigled domaće i međunarodne javnosti slučaj je zataškan. Možemo zamisliti šta bi se desilo sa Bošnjacima da su napravili sličnu stvar?! – navodi Izetbegović u svojoj reakciji.

Tužiteljica Tadić, dodaje, uporno izbjegava da procesuira predmete dokazanih teških zločina nad Bošnjacima koje je Tužilaštvu BiH proslijedio Haški tribunal kao prioritetnu ,,A listu”, eskivirala je aferu „Potkivanje” sa jasnim dokazima protiv predsjednika VSTV, amnestirala aferu oslobađanja ratnog zločinca Marka Radića od strane državnog ministra Pravde itd. Kriterij je jasan – počinioci nisu Bošnjaci.

“Vrijeme je da se Bošnjaci zamisle nad navedenim činjenicama, i da ne učestvuju u samodestrukciji koja vodi ka udaru na ustavnopravni poredak i poziciju Bošnjaka u BiH. Neka se upitaju zašto niko nije procesuiran za desetine hiljada projektila ispaljenih u višegodišnjoj opsadi Goražda, a general Ramiz Dreković odgovara za dva projektila ispaljena na Kalinovik? Drekoviću se sudi pred Sudom BiH dok general Novak Đukić odgovoran za pobijenu mladost na tuzlanskoj kapiji slobodan šeta Beogradom!” navodi Bakir Izetbegović u reakciji na pritvaranje federalnog premijera Fadila Novalića.

Autor: Face.ba