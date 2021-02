Izetbegović i Čović potpisali prioritete za ubrzanje EU puta

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i predsjednik SDA Bakir Izetbegović u Mostaru su razgovarali o provedbi međustranačkog sporazuma SDA-HDZ BiH potpisanog prošle godine.

Oni su u Mostaru nazočili potpisivanju zajedničke izjave o ubrzanju procesa europskih integracija, koju su potpisali članovi zakonodavne vlasti BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta.

– Vjerujem da ćemo dobar dio posla što se tiče Mostara danas privesti kraju na način kako smo to dogovarali prije sedam-osam mjeseci. Što se tiče drugog dijela sporazuma, odnosno izmjena izbornog zakonodavstva, već sljedećeg tjedna dogovorit ćemo zajednički sastanak s predstavnicima međunarodnih institucija na kojem ćemo o tome razgovarati, kao i o reformskim procesima koji su preduvjet za dobivanje kandidatskog statusa – kazao je Čović novinarima.

Po njegovim riječima, krajnji rok da se sve to uradi je peti ili šesti mjesec ove godine.

– Ako sve to uspijemo onda se možemo nadati i kandidatskom statusu. U suprotnom, imat ćemo zastoj kakav imamo sada, vlast koja ne funkcionira na većini razina, neslaganje i onda je, naravno, teško tražiti potporu međunarodne zajednice, bilo da se radi o migrantskoj krizi, covid problematici, ekonomskim ili socijalnim problemima – istaknuo je.

Kada je u pitanju izbor mostarskog gradonačelnika Čović je kazao kako čelnici stranaka nisu o tome razgovarali te da je to pitanje u nadležnosti gradskih stranačkih organizacija.

Predsjednik HDZ-a BiH još jednom je uputio kritiku prema Središnjem izbornom povjerenstvu BiH koje je, po njegovim riječima, svojim odlukama dovelo do izbornih nepravilnosti i izbornih krađa u Doboju, Mostaru, Uskoplju i drugim sredinama.

– Prije izbora smo znali da se to radi pa smo informirali sve one koje je trebalo informirati, podigli smo kaznene prijave i to je sve nešto što nam daje za pravo da ne dopustimo da se ti ljudi uključuju u bilo kakav naredni izborni proces, a da bi se to spriječilo prioritet svih prioriteta je novi izborni zakon – ocijenio je Čović.

Dodao je kako će kao čelnik stranke podržati odluku travničkog HDZ-a BiH, ako se ta stranačka organizacija odluči na bojkot novih izbora za općinskog načelnika u Travniku.

O izbornom zakonodavstvu nakon Vlade FBiH

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je kako je s Čovićem razgovarao o ubrzanju europskog puta, a da razgovore oko uspostave vlasti u Mostaru trebaju voditi Mostarci.

– Ja sam zainteresiran za razgovor o ubrzanju europskog puta prije svega. Ne kanim razgovarati o uspostavljanju vlasti u Mostaru jer to trebaju raditi Mostarci, a ne da se razgovara na razini predsjednika stranaka – kazao je Izetbegović.

Istaknuo je kako treba iskoristiti novu šansu i novu energiju koju će dati upravo potpisani dokument te ubrzati europski put Bosne i Hercegovine koji je u zastoju već godinu dana.

Komentirajući izmjene izbornog zakonodavstva, temu na kojoj inzistira HDZ BiH, Izetbegović je kazao kako će se o tome razgovarati kada se naprave pomaci u formiranju federalne vlade.

– Smatram da je krajnje vrijeme da tu neke pomake napravimo – poručio je Izetbegović.

Upitan očekuje li pritisak međunarodne zajednice kada je u pitanju formiranje Vlade FBiH i imenovanje sudaca Ustavnog suda, Izetbegović je odgovorio kako se ne može pričati o izmjenama zakona i izmjenama Ustava, a ne poštovati Ustav i zakon.

– To znači popuniti Ustavni sud, krenuti u formiranje federalne razine vlasti, onda razgovarati o izmjenama, eventualno – zaključio je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Autor: Fena