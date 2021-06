Izetbegović i Čović: Napravljeni pomaci koji daju optimizam

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da je ovo posljednji sastanak u ovom formatu, ali i da su napravljeni neki pomaci u dogovorima.

Najavio je da će sada uslijediti sastanci s predsjednicima ostalih parlamentarnih stranaka, a u međuvremenu je planirano da se Izetbegović i Čović sastanu s predstavnicima međunarodne zajednice te pokuša definirati minimum onoga oko čega se slažu.



To se odnosi na implementaciju odluka Evropskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda BiH, a iako još uvijek ne postoji zajednički stav o tome između SDA i HDZ-a oni su približeni te postoji platforma na osnovu koje bi se moglo dalje razgovarati.



Izetbegović je kazao da je HDZ prihvatio činjenicu da je neophodno uraditi izmjene Ustava BiH u manjem obimu koje će omogućiti svim narodima da budu kandidati i članovi Predsjedništva BiH, a onda treba uraditi izmjene Izbornog zakona koje će povećati šanse hrvatskom izbornom korpusu da član Predsjedništva BiH bude izabran voljom hrvatskog naroda.



– Dolazi u obzir i ono što se predviđalo Aprilskim paketom ustavnih promjena odnosno indirektni izbor ili direktni izbor na bazi nekih ranijih modela, ali o tome će se razgovarati s predsjednicima drugih parlamentarnih stranka koje čine Parlamentarnu skupštinu BiH – dodao je Izetbegović.



Kada je u pitanju Dom naroda Federalnog parlamenta, Izetbegović kaže da je HDZ spreman da se ide ka tome da se isključivo štiti vitalni nacionalni interes, a upravo su to neki pomaci koje Izetbegoviću daju optimizam da se može krenuti u razgovore s ostalima i doći do dogovora.



Kaže da su sada u situaciji kada bi trebalo pozvati svjedoke Sporazuma koji je potpisan u Mostaru 17. juna 2020. godine jer je tu definiran okvir za Mostar kao i okvir za Izborni zakon zbog čega smatra da bi s njima uskoro trebali biti organizirani razgovori.



Potvrdio je da je bilo razgovara o izboru članova Predsjedništva BiH i domova naroda gdje HDZ želi ispoštovati sve presude Ustavnog suda BiH o predstavljanju konstitutivnih naroda i sve odluke Evropskog suda za ljudska prava.



Čović smatra da su te odluke pomirljive i ako bi se došlo do usaglašenog stava oko rješenja za ta pitanja, koja bi trebala biti što jednostavnija, da se prema potrebi izmjena Izbornog zakona prilagodi i potreba izmjena Ustava BiH.



Te izmjene Ustava bi bile u ograničenom kapacitetu, kaže lider HDZ-a, jer je teško raditi na izmjenama najvišeg akta u državi budući da se to nije dogodilo posljednjih 15 godina.



Najavio je da bi u narednih sedam do 10 dana trebali biti obavljeni razgovori i onda će biti jasnije kojim putem dalje ići da se napravi dogovor jer je zajednička procjena da do njega mora doći.



– Ne može se izaći iz neizborne godine, a da se ne dogovorimo oko svih ovih pitanja, a primarno zakona koji znače ubrzanje puta ka Evropskoj uniji i dobijanje kandidatskog statusu te Izbornog zakona jer bez izbornog zakonodavstva teško će biti organizirati izbore naredne godine – pojasnio je Čović.

Izrazio je stav i da će se do rješenja doći do kraja juna, a onda će uslijediti razgovori kako to pretočiti u zakonska rješenja i u parlamentarnoj proceduri dobiti i druge partnere koji žele slična rješenja u BiH.



Čović je odgovarajući na pitanja rekao da teško može odgovoriti na pitanje koji je to minimum.



– Posebno na pitanja izbora članova Predsjedništva BiH, ali i na izbor Doma naroda i nadležnosti. Nećemo raspravljati o legitimnom predstavljanju i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, o tome nećemo raspravljati – istakao je Čović.



Dodao je da se o svemu može razgovarati sa partnerima iz međunarodne zajednice.



– Temelj BiH je jednakopravnost, konstitutivni narodi i legitimno predstavljanje – naglasio je Čović.



Govoreći o novom visokom predstavniku koji dolazi sa bonskim ovlaštenjima, Izetbegović je kazao da će novi visoki predstavnik izbjegavati da koristi bonska ovlaštenja bez da bude stjeran uza zid.



Čović smatra da ako BiH ima ambicije da ide u EU, onda “mi moramo biti osposobljeni da donosimo odluke”.



– Ukoliko se zadrži Ured visokog predstavnika onda znamo u kakvom smo stanju. Šmita znam i pozdravio sam njegov dolazak i mislim da će on naći način da nas stavi pred vrata EU. Ali i tom slučaju treba transformacija OHR-a. Mi moramo donositi odluke – kazao je Čović.



Delegacije stranaka razgovarale su danas u Sarajevu i o popunjavanju upražnjenih ministarskih mjesta u Vladi FBiH, te zakonima koje je potrebno izmijeniti kao dio 14 prioriteta Evropske komisije kako bi BiH dobila kandidatski status.



Govoreći o formiranju nove Vlade FBiH, Izetbegović je kazao da se boji da nema ruku za to, dok je Čović rekao da trenutno nema kapaciteta da se formira nova Vlada FBIH.



– Ne treba se time baviti, ali dajte da izvučemo maskimum u ovom trenutku pa da se onda pokuša doći do novog političkog dogovora – zaključio je Čović.



– Percepcija ove Vlade FBiH je vrlo loša ali to nije tako po rezultatima. Ova Vlada nije neuspješna, bolja je od RS, Srbije, Crne Gore… To pokazuju rezultati. Tebamo popuniti ovu Vladu FBiH. Do jeseni imat ćemo relativno dobre rezultate i kad je riječ o zaposlenosti – rekao je Izetbegović.

Autor: Vijesti.ba